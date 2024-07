12 tendencias de verano fichadas en Wimbledon que encajan en nuestro día a día

Precedido por el Abierto de Australia y el Roland Garros, y antes del Abierto de Estados Unidos, tiene lugar en Inglaterra el que es considerado el campeonato oficial de tenis más antiguo del mundo y el más prestigioso del Grand Slam. Desde 1877 el All England Lawn Tennis and Croquet Club acoge el torneo de Wimbledon, que no solo se ha convertido en uno de los acontecimientos deportivos más comentados del verano por sus partidos, sino también por la estética asociada a ellos. Como entidad tradicional, el torneo mantiene unas reglas de vestimenta rígidas para sus jugadores entre la que destaca sin duda la exigencia del color blanco en sus equipaciones. Una norma que se remonta al código de vestimenta de 1880 y que poco a poco se ha trasladado también al dresscode de los invitados.

Relacionado con la elegancia, la pureza y la practicidad -dicen que así se disimula mejor las manchas de sudor-, es uno de los tonos claves de los conjuntos que por allí estamos viendo estos días. Y es que las amantes del estilo Old Money pueden deleitarse con las tendencias que se dan cita en Wimbledon: de los trajes de lino a los vestidos camiseros, pasando por el imprescindible jersey sobre los hombros y otros elementos que nos trasladan a ese entorno privilegiado y adinerado que Ralph Lauren lleva años retratando en sus colecciones. Inspírate en los looks que encajan también en el día a día con prendas que puedes encontrar este verano en tiendas.

© Getty Images © Polo Ralph Lauren

Vestidos estampados

Las royals no se pierden esta cita con el tenis, como demostraba un año más la princesa Olympia de Grecia, enfundándose para ocasión en un ligero vestido midi de tirantes en color azul con estampado de pequeñas flores blancas. Un diseño de Polo Ralph Lauren que ahora puedes fichar en las rebajas de El Corte Inglés ( 449 314,30 euros).

© @k____karina © Tommy Hilfiger

Pantalón de traje con polo

Las invitadas encuentran en estas camisetas con cuello solapa una alternativa ideal a las camisas largas para asistir a Wimbledon. Y es que un polo blanco puede convertirse en un básico todoterreno de los meses más calurosos, capaz de combinar con un traje o unos vaqueros. Este es un clásico de Tommy Hilfiger, el modelo 1985 confeccionado en algodón con el distintivo de la marca ( 79,90 39 euros).

© @ayan.broomfield © Sfera

Tendencia 'tenniscore'

Esta temporada triunfa la moda de llevar prendas principalmente usadas para jugar al tenis en looks cotidianos, algo que en Wimbledon resulta obviamente un acierto. Faldas tableadas, gorras, calcetines altos... Una tendencia cuyo regreso Zendaya confirmaba hace unas semanas durante la promoción de su película Rivales y que también hemos detectado con looks como este minivestido. Inspírate en este diseño de Sfera con cinturón ( 59,99 39,99 euros).

© Zara

'Total ivory look'

Vestir de blanco es casi un requisito en este torneo, aunque las invitadas también recurren a las diferentes gamas de este color. Poppy Delevingne escogía un estilismo monocromático en marfil, firmado una vez más por Polo Ralph Lauren, con un pantalón de traje oversize y chaqueta de lino a rayas. Ficha este look a juego de Zara: blazer con detalle de tejido arrugado ( 39,99 29,99 euros) y pantalón palazzo (39,95 euros).

© Getty Images © Zara

Un vestido satinado para el día o la noche

Contradiciendo la tradición, posaban algunas asistentes con el básico de fiesta atemporal que nunca desentona en nuestro armario y demostrando como estos vestidos largos con acabado satinado y en el tono más oscuro de la paleta, son también un acierto. Copia el look con este diseño de Zara con cuello halter cruzado y hombros descubiertos ( 39,95 27,99 euros).

© @pheebslfashion © Mango

Modelos camiseros

Teniendo en cuenta el calor del mes de julio en el que se celebra el torneo, apostar por prendas fresquitas es todo un requisito. Los vestidos camiseros son la opción preferida de algunas invitadas, que los sofistican con accesorios de lujo como un bolso acolchado de Chanel. Apúntate a estos vestidos con esta propuesta de Mango, también sin mangas y confeccionado en lino ( 59,99 49,99 euros).

© Getty Images © Bluelow

Accesorios diferentes

Aunque la microtendencia de los conjuntos monocolor son un must en Wimbledon, la extenista Maria Sharapova rompía con su dos piezas del mismo tono apostando por originales complementos, como un bolso estampado de Burberry y zapatos acharolados. Incluye en tu look también un bolso que destaque con esta silueta de pequeño saco que triunfa esta temporada: este es el modelo Tarantela de Bluelow ( 89,90 74 euros).

© Getty Images © Bershka

Bailarinas planas y metalizadas

El calzado bajo se colaba en looks como el que la cantante Piexie Lott llevaba a las gradas, con un dos piezas de minifalda y chaleco acompañado de un zapato cómodo plateado. Inspírate en estas bailarinas de tiras cruzadas y plantilla flexible, de Bershka ( 25,99 15,99 euros).

© @hannahdalsasso © Self Portrait

'Tweed'

El tejido que popularizó Coco Chanel, presente en sus colecciones desde la década de los 50, es parte del imaginario Old Money que tan bien encaja en Wimbledon, y lo hemos visto en minivestidos de aires preppy como este. Ficha este modelo con detalles de encaje de Self Portrait, rebajado en WOW Concept ( 365 185 euros).

© @christmasdecoratorslondonnorth © Guess

Tonos pasteles

Una forma diferente de salirse del blanco que tiñe Wimbledon, pero sin excederse en lo llamativo, como aconseja el código. Apuesta esta temporada por un traje ligero en colores pastel para incluirlo en tu armario de aquí a finales de año. Te proponemos esta americana de Guess en verde claro (140 euros) a juego con este bolso de piel sintética ( 125 75 euros).

© Massimo Dutti

El retorno del chaleco de sastre

Un verano más nos encontramos con esta pieza que tantas opciones nos ofrece. En Wimbledon lo hemos visto combinado junto a pantalones de pinza y cómodas alpargatas, como el look de esta asistente. Hazte con un chaleco de traje como este en las rebajas de Massimo Dutti ( 59,95 39,95 euros).

© Getty Images © Mango

Rayas verticales

Crean un efecto visual muy favorecedor y este verano se apoderan de conjuntos de lino cómodos. Recrea el conjunto con este dos piezas de Mango, de pantalón a rayas con detalles de encaje (49,99 euros), a juego con una camisa bordada (49,99 euros).