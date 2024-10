El 'choker' se reinventa: el accesorio favorito de las invitadas estilosas también es perfecto para bodas de invierno

Hay tendencias de invitada que comienzan con una tímida acogida y parece que tendrán poco recorrido en las bodas y los eventos del momento. Otras, sin embargo, sorprenden porque, contra todo pronóstico, terminan por convencer a diferentes generaciones y se convierten en parte de la estética de su tiempo. Es el caso de los chokers, el accesorio que comenzó calando únicamente entre las prescriptoras de moda y que ahora es todo un fenómeno en España y uno de los complementos más buscados para acompañar los looks que incorporan escotes que muestran los hombros y las clavículas. Las gargantillas, si bien son muy habituales en enlaces del primavera y verano, esta temporada otoño/invierno seguirán siendo protagonistas tal y como confirman las nuevas colecciones y los looks más virales de la red. Son piezas en las que no solo reinan los metales o las cuentas de bisutería, también los tejidos y que pueden encontrarse en todo tipo de tamaños.

1 12 © Selvática Artesanía En formato XL La estilista Laura Muñoz Lillo impresionó con este look de invitada a una boda de primavera que bien podría llevarse a un enlace de otoño e invierno acompañado de un chal, de una toquilla de lana o de un abrigo de terciopelo. El diseño en cuestión era de Bimani y la prescriptora de moda quiso rematarlo con unas sandalias metalizadas y una gargantilla muy especial. Se trata del modelo Nugka (con un precio de 150 euros) de la firma española Selvática Artesanía, conocida por sus accesorios elaborados a mano por comunidades indígenas de artesanos en Perú y Colombia, de forma ética y bajo criterios de comercio justo.

2 12 © Miphai Un punto exótico Miphai es una de esas firmas españolas que ha sabido consolidarse en el mercado de las invitadas. Escogida por numerosas influencers, en su nueva colección Soho, para bodas de otoño e invierno, también hay hueco para una cuidada selección de accesorios. Junto a su chaqueta y su pantalón Oxford, en color marrón, la casa de origen malagueño apuesta por un choker bautizado como Marylebone, en tonos dorados. Una pieza sofisticada y con un punto exótico, que está disponible en su web por tan solo 24,99 euros.

3 12 © Bolfate Con pieza central Aunque la firma sevillana Bolfate está especializada en vestidos de invitada, lo cierto es que en su catálogo de productos han decidido incorporar también algunas piezas de bisutería especiales. Para acompañar su top y falda Cárabos en color oliva, uno de los tonos de esta temporada otoñal, sus fundadoras proponen su choker Oro, una joya realizada en malla dorada con una pieza central de aspecto irregular de la que cuelgan perlas de río. La gargantilla tiene un precio de 39,95 euros.

4 12 © @carmentobal Acabado metalizado Hace tan solo unos días la influencer y modelo Carmen Tobal acudió a una boda vestida con uno de los colores de la temporada: el marrón. Para este enlace de otoño confió en la magia de un choker de acabado dorado metalizado que casaba a la perfección con otras piezas de su look de invitada. En concreto, confió en un dos piezas de blusa y falda de la firma Martina Maletti (de la cual es imagen), al que sumó un cinturón dorado, unos pendientes también dorados de Dos Primeras y unos zapatos burdeos de Balambae.

5 12 © Carmen Marcos CCM En contraste Cuando una invitada busca una pieza de orfebrería completamente artesanal, conviene invertir en una joya realizada en un taller especializado. Para estos casos, las creaciones que hace a mano el equipo de Carmen Marcos CCM son una experiencia para los sentidos. Su fundadora, Rocío Roldán, diseña y da forma a un conjunto de piezas con un claro sello propio. Entre las diferentes propuestas de la casa, hay hueco para chokers como este, el modelo Piedra Natural (de 75 euros), realizado con base de latón bañado en oro de 24k y con piedras en color morado.

6 12 © Cherubina Con lentejuelas En las prendas de otoño e invierno de Cherubina los estampados vibrantes, los colores empolvados y los básicos con un punto especial son los verdaderos protagonistas. Entre esas piezas de invitada que salvan el look figura el top cruzado Beatrice, un diseño en color gris, con mangas abullonadas, que desde la firma andaluza han querido combinar con uno de sus collares, concretamente el choker de lentejuelas y flores de mostacilla Gatsby, de 45 euros, que ofrece muchas posibilidades.

7 12 © @reyesarandam Sencillo Uno de los looks más virales de la sevillana Reyes Aranda para acudir a una boda fue el que se encuentra sobre estas líneas. El diseño pertenecía a la popular firma Matelier y la andaluza pudo alquilarlo en la ya extinta Pantala, la casa online de alquiler de prendas para ocasiones especiales, según las palabras que ella misma dedicó a una seguidora. Un dos piezas de color turquesa con estampado geométrico que la influencer (que trabaja en Scalpers) acompañó con un sencillo choker dorado.

8 12 © Lady Pipa Toque egipcio En un look de invitada cuentan tanto las prendas como los accesorios y en Lady Pipa lo saben bien, pues sin unos complementos acertados, el resultado puede ser mucho menos interesante. Por eso, para acompañar su vestido Kyoto, en color lila y de corte asiático, la firma confió en el bolso mini Le Chiquito de Jacquemus y en joyas en clave maxi. Además de dos grandes pulseras y pendientes, para completar este look de nueva colección escogieron un choker con caída con un evidente estilo Antiguo Egipto.

9 12 © Sita Nevado Maxiperlas En ocasiones a las invitadas les apetece dar un toque extra incluyendo un accesorio maximalista. Un choker en formato XL con grandes perlas puede ser un recurso muy vistoso para transformar cualquier estilismo aburrido o sencillo en uno mucho más especial. Para esos momentos, una gargantilla como La Luna Necklace, de la firma Sita Nevado (experta en bisutería con un aura original) es una inversión a corto, medio y largo plazo. Un accesorio realizado con perlas con núcleo de cristal y cierre de latón que puede adquirirse por 229 euros.

10 12 © @___triztriz Detalle floral Beatriz Góngora es la fundadora de la firma de accesorios realizados con flores preservadas Triz Triz y trabaja mano a mano con su hija Chloé Mihic, su socia y su mejor apoyo. Entre sus embajadoras de marca figura Alejandra Corsini, hermana de la diseñadora Laura Corsini y también influencer, quien confió en uno de sus chokers para acudir a una boda este verano. Entre las propuestas de la firma hay hueco para todo tipo de gargantillas en tejidos, pasamanería y lentejuelas.

11 12 © Acus En clave multicolor Cuando una invitada busca una amplia variedad de joyas, bolsos y otros accesorios especiales en los que invertir, Acus Complementos se convierte en ese templo en el que localizar un diseño especial a un precio asequible. Entre las propuestas de esta firma española con piezas propias, creadas bajo el mando de sus dos fundadores (arquitectos de profesión), hay espacio para las gargantillas, que suelen destacar por su color. En la imagen, el modelo Infinity Multicolor (con un precio de 62 euros), un collar colgante con varias piedras móviles que descienden en vertical, capaces de crear un bonito efecto sobre el escote.