Nicola Peltz se inspira en el traje que Victoria Beckham lleva desde 1997 en su último look de fiesta

La última vez que vimos a Nicola Peltz posar en un photocall fue el pasado año, cuando acudió en diciembre a la Academy Museum Gala. Desde entonces la modelo se ha mantenido ocupada ultimando los detalles de su debut como directora de cine con Lola, película que llegará el 9 de febrero. Ayer, sin embargo, volvía a retomar sus compromisos sociales con la compañía de su marido Brooklyn Beckham, pues ambos se ha convertido en un dúo inseparable cuando se trata de asistir a eventos. En los Ángeles se celebraba anoche una fiesta organizada por una firma de joyería de lujo que la pareja no se quiso perder, una ocasión para la que confiaron ambos en conjuntos monocolor.

Esta vez fue el hijo de David y Victoria Beckham quien, dándolo todo al negro, arriesgó un poco más al combinar su pantalón de pinzas y una camiseta básica de tirantes con una chaqueta calada. Un diseño de red confeccionado en punto en el mismo tono que sus mocasines de suela track. Por el color opuesto se decantaba Nicola al escoger un traje de sastre de aire nupcial en blanco impoluto. Un conjunto formado por pantalón recto de tiro bajo, uno de los cortes preferidos de la actriz con los que recupera la moda de los 2000, junto a una americana entallada de cuello solapa.

Nicola completaba su estilismo con un top lencero de encaje en color negro junto a unas botas de plataforma y anillos de diamantes. Un look de invitada sencillo y acertado cuya inspiración parece haber sido... ¡su suegra! Y es que no es la primera vez que Nicola hace un guiño a Victoria Beckham a través de su armario, pues ella misma ha admitido que la madre de su pareja es un icono de estilo y le obsesiona algunas de las elecciones que llevaba en los 90. Y sí, el traje blanco es una de ellas, pues lleva siendo una de las apuestas más recurrentes de la actual diseñadora desde hace casi tres décadas.

No duda en lucirlo tanto en citas de trabajo como en algunos de los momentos más especiales, pues con este dos piezas posaba el pasado octubre durante la premier del documental sobre el exfutbolista estrenado en Netflix. Un traje similar al de Nicola, también con pantalón recto, el mismo en el que lleva confiando desde 1997, cuando elegía este total look para el famoso encuentro que las Spice Girls tuvieron en Sudáfrica con el rey Carlos III, el príncipe Harry -por aquel entonces un niño- y Nelson Mandela. Un año después, Victoria se lo ponía de nuevo en Hollywood para la presentación de Spice World The Movie, la película sobre el grupo donde ellas eran las protagonistas.