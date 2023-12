Harper Beckham viaja con su madre hasta Miami y triunfa con un look dosmilero: vestido negro y zapatillas

Tan solo tiene 12 años, pero ya es una de las personalidades británicas de más interés del panorama. Desde que nació ha ocupado los titulares internacionales por diversas cuestiones, y es que llevar el apellido Beckham no es para menos. Harper Seven, la pequeña de la conocida familia que han construido el exfutbolista David y la diseñadora Victoria, poco a poco está haciéndose su propio hueco en la industria de la moda, así lo demuestran los looks dosmileros que ha lucido últimamente.

A unos días de celebrar la Navidad en familia en su casa de Londres, la que también forma parte del exclusivo club de las Nepo Babys como su cuñada Nicola Peltz (que se casó con su hermano mayor Brooklyn en una boda millonaria) y otros potentes nombres, ha decidido acompañar a su madre hasta la ciudad de Miami. Una cita muy especial que ha reunido a expertas en moda con quienes han celebrado las novedades beauty que ha lanzado la marca homónima de Victoria. Ambas conforman el tándem FASHION perfecto, pero en esta ocasión la adolescente nos ha conquistado con su elección de estilo.

Analizando su look

Siguiendo con la estética tan marcada que ha lucido en ocasiones pasadas, en las que también ha protagonizado nuestras líneas, Harper vuelve a apostar por prendas de fondo de armario demostrando que ha aprendido muy bien del icono de moda junto al que ha crecido. Se ha enfundado en un vestido negro de tirantes, escote cuadrado, ceñido a sus curvas y largo hasta los pies. Una pieza atemporal que ha unido a modelos, celebridades, actrices y royals a lo largo de las décadas. Pero, ¿qué le diferencia de las demás? ¡Su calzado! Lo ha combinado con un par de zapatillas deportivas blancas con detalles de colores y una coleta alta que ha aportado esa imagen más desenfadada.

En cambio, la ex Spice Girl ha confiado en el poder de un traje de chaqueta blanco. El que ha estrenado para este nuevo éxito empresarial lo ha diseñado ella misma, y destaca por su chaqueta con hombreras y las mangas remangadas, y los pantalones de talle muy alto y acampanados. Aún no está disponible para su compra, pero seguramente será todo un bestseller por lo bien que sienta (¡incluso siendo bajita como ella!) y por la amplia posibilidad que tiene para combinar.