Taylor Swift lleva el vestido corto camisero más fácil de combinar en su última salida de chicas

A punto de continuar con los conciertos de su gira The Eras Tour, que arrancará en Tokio el 7 de febrero para seguir después por Australia, Singapur y Europa, Taylor Swift parece estar aprovechando estos días para hacer planes con su pareja y amigas. No solo la vemos en las gradas de cada partido que juega Travis Kelce, también sale por las noches junto a su grupo más cercano, dejándonos de paso looks de fiesta de lo más inspiradores . Si hace unos días se dejaba ver por Brooklyn de la mano de Blake Lively con un original minivestido de terciopelo, anoche acudía a un restaurante de la Gran Manzana acompañada por la modelo Cara Delevingne y la exfutbolista Britanny Mahomes.

El lugar de encuentro para esta salida de chicas era el restaurante Nobu Downtown, un exclusivo japonés situado en Broadway al que suelen acudir las celebrities. Las tres amigas parecían haberse puesto de acuerdo en sus estilismos coordinados, donde el color negro era el protagonista, aunque eso sí, cada una con diferentes estilos. Cara Delevingne optaba por un traje de terciopelo, Britanny Mahomes por un dos piezas de minifalda y chaqueta, y Taylor Swift escogía un vestido camisero corto de invierno, una pieza muy fácil de combinar que encaja tanto en looks de fiesta como entre diario.

El que llevaba la intérprete de Cruel Summer es el modelo Skater de la firma Alaïa, un vestido confeccionado en algodón con detalle de tablas en la falda, mangas abotonadas con volumen y cuello redondo (1.026 euros). Todo un básico todoterreno al que quiso dar un toque especial incorporando un original cinturón de cadenas metalizadas, un accesorio de la marca Acadia que conjuntaba con sus joyas doradas y las tachuelas del minibolso que llevaba en la mano.

Un look sencillo pero sin duda favorecedor con este tipo de vestido fluido que parece encontrar su espacio más allá del verano y que esta temporada desafía al frío en su versión más corta. Taylor lo llevaba con unas medias semitupidas y unos botines de plataforma de Marc Jacobs, creando este estilismo que te va a resultar muy sencillo recrear en tu próximo plan de noche. Y es que estos diseños camiseros cortos ya han aterrizado en firmas como Mango o Zara: en esta última, hemos fichado una versión similar en crepé de manga larga y cuello solapa por 35,95 euros.