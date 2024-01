Una falda larga acampanada, el truco de Sassa de Osma para convertirse en la invitada premamá perfecta

Dar con un conjunto adecuado para una ocasión especial no resulta siempre fácil, sobre todo en temporada de frío y más aún si se trata de la recta final del embarazo. La comodidad es uno de los factores que suelen primar entre las elecciones de las futuras mamás, que sin embargo, no quieren renunciar a la elegancia. Es por ello que Sassa de Osma se ha convertido en toda una inspiración, pues su armario es la referencia ideal para estos casos. La esposa de Christian de Hannover se encuentra esperando su tercer hijo, que nacerá en las próximas semanas, y durante estos meses nos ha deleitado con una selección de conjuntos que pueden encajar tanto en una boda de invierno como en una fiesta diferente. Y en muchos de ellos hay una prenda que repite sin cesar y que hemos identificado como una auténtica compra estrella para este periodo.

Hablamos de las faldas largas de silueta acampanada, aquellas fluidas con cinturilla elástica que pueden adaptarse bien durante el embarazo en infinidad de looks. Hace unas horas, la peruana se decantaba por un exclusivo modelo para dar un paseo por Madrid. Se trataba de un diseño de terciopelo en color naranja y bolsillos laterales perteneciente a la línea Crucrero 2024 de Dior (4.900 euros), que la firma presentó en México, país que sirvió de inspiración para esta colección.

Ayer la casa de modas celebraba en París su último desfile de Alta Costura, al que la princesa de Hannover estaba invitada pero no pudo asistir debido a su avanzado embarazo. Aprovechó para mostrar el look que probablemente habría llevado a la capital francesa, combinando esta falda con una blusa blanca de cuello chimenea con abertura y abrigo negro de paño, a juego con la botas cómodas de las que últimamente no se desprende.

Hace unos días volvía a recurrir a este tipo de faldas en otro original conjunto de invitada de invierno, dándole un toque romántico a su elección con un dos piezas floral formado por una falda larga y una blusa de mangas abullonadas, ambas prendas de la firma española JoSephine. Un look al que Sassa agregaba un cinturón para entallar la parte de arriba justo encima de la cintura y que llevaba también con botas bajas.

Y es que la aristócrata ha optado por hacer como otras muchas mamás y prescindir de ropa específica para estos meses. En su lugar, y como ya marcó tendencia Rihanna sin renunciar a su estilo, es frecuente optar por prendas en alguna talla más grande o bien escoger piezas como estas faldas que permitan vestir así de cómoda. Sassa incorporaba también un modelo de este tipo a un look de fiesta durante el evento que Scalpers celebró en diciembre en Madrid, luciendo este diseño tableado en rojo satinado, con bomber de pedrería y camiseta básica.