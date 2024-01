Un diseño floral y español: la elección de Sassa de Osma para su ¿último? look premamá de la Navidad

Comodidad y elegancia no están reñidas. Eso es algo que tiene muy claro Sassa de Osma, quien lleva demostrando desde hace mucho tiempo, a golpe de look, que no es necesario recurrir siempre a jeans y zapatillas para crear estilismos fáciles de llevar, muy estilosos y con los que sentirse cómoda incluso en la recta final del embarazo. La princesa de Hannover, que dará a luz en pocas semanas a su tercer hijo —recordemos que hace tres años fue madre, junto a Christian de Hannover, de los mellizos Nicolás y Sofía— se ha convertido en una de las embarazadas más estilosas de 2023 y ha arrancado el nuevo año con una combinación que todas queremos copiar (estemos o no en estado). ¿Lo mejor? Que cambiando los complementos puede convertirse en el perfecto look de invitada.

- Sassa de Osma, en la recta final del embarazo, nos inspira con un dos piezas de flores 'made in Spain'

Flores, el estampado que nunca falla

Cuando llegan los meses de otoño e invierno los cuadros, las rayas, los prints geométricos y los estampados psicodélicos suelen ganar espacio. Llenan ese hueco que, con las temperaturas más suaves, ocupaban las flores de todos los tamaños, tipos y colores. Sin embargo, hay firmas y expertas en moda que siguen prefiriendo este dibujo independientemente de la época del año en que nos encontremos. Una de ellas es Sassa de Osma. La empresaria puede presumir de tener una buena colección de diseños con este estampado a la que ha sumado un favorecedor modelo de Dahlia, una firma de moda fundada en 2022 por Casilda de Nicolas y Victoria Matossian en la que las flores son el común denominador de todos sus diseños.

El modelo que lleva la princesa de Hannover es el Audrey Dress Blue Velvet (350 euros), un vestido confeccionado en terciopelo de algodón que incluye varios elementos que aportan un extra de comodidad a la prenda y son ideales para una embarazada. Por un lado están los cortes en tablas de la falda, que acentúan la silueta al mismo tiempo que dan movimiento y volumen a la misma, permitiendo lucir una barriguita ya de muchos meses. Por otro, una tira elástica en la espalda, que no solo permite un mejor ajuste, también una mayor comodidad.

- Sassa de Osma agota el vestido de lurex 'made in Spain' que combina con bailarinas puntiagudas

Pero quizá lo mejor de este diseño es que, como viene haciendo Sassa con la mayoría de sus looks desde que los comparte públicamente en redes sociales, se trata de una prenda atemporal que es posible llevar tanto en estilismos formales como informales. Tal como vemos en la imagen, la mujer de Christian de Hannover lo ha combinado con un calzado abotinado de tacón cómodo, una elección perfecta para los días lluviosos, y una gabardina de color beis. Pero también es posible lucirlo en un look de invitada. Bastaría complementarlo con unas sandalias minimalistas y sin abrigo (si las temperaturas lo permiten) y unos pendientes XL para dar ese toque más festivo y sofisticado.

ESPECIALES... QUIÉN ES QUIÉN EN LA FAMILIA REAL DE HANNOVER

Loading the player...

Haz click si quieres ver “La casa de Hannover”, un especial sobre esta casa real que lleva más de un siglo sin ostentar ninguna corona, pero es una de las dinastías más importantes de Europa. El príncipe Ernesto Augusto es el actual jefe de la Casa y pretendiente al trono de Hannover y tiene tres hijos, Ernesto, Christian y Alejandra, está última fruto de su matrimonio con Carolina de Mónaco. La diseñadora Ekaterina Malysheva y la abogada Alessandra de Osma han entrado a formar parte de la familia tras su matrimonio con los hijos del príncipe alemán. ¡No te lo pierdas!