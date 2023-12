El look cómodo y de tendencia de Alessandra de Osma en Madrid a unas semanas de ser mamá

Si la comodidad es una de las premisas básicas de cualquier look del día a día, más lo es todavía cuando te encuentras en la recta final del embarazo. Los pantalones y prendas ceñidas se cambian por siluetas más amplias, el punto se convierte en el mejor y más agradable aliado, y los taconazos pasan al final del zapatero, en el que se adelanta el calzado plano, sobre todo las zapatillas. Esa ha sido precisamente la última elección de una de las embarazadas más estilosas de 2023, Alessandra de Osma, quien en una semanas dará a luz a su tercer hijo con Christian de Hannover, después de ser padres de los mellizos Nicolás y Sofía hace tres años.

A las puertas de un conocido bar en el madrileño barrio de Chamberí, la princesa de Hannoevr posaba así de guapa con un look negro protagonizado por un "abrigo Matrix" de cuero, uno de los básicos de modelos como Bella Hadid o Irina Shayk. Sassa lo ha llevado sobre una camisa blanca y un pantalón recto negro combinado con dos accesorios de lo más prácticos para un día de aperitivo y paseo: un sombrero de fieltro y ala ancha (el mejor sustituto de las gafas de sol en invierno) y unas zapatillas multicolor de la firma Hoff, una de las más exitosas en la capital.

Su bolso favorito en Madrid

Sin embargo, es el tercer complemento el más especial: un bolso diseñado por ella misma que lleva a menudo en sus planes en Madrid. Se trata del modelo Puzzle Tote en blanco y negro de Moi&Sass, la firma que Alessanda de Osma lanzó con Moira Laporta en 2018. Cinco años después de debutar con este proyecto empresarial, la marca está ya establecida como una de las favoritas de las chicas que buscan bolsos de calidad y atemporales. Este éxito, en gran parte, es debido a que Alessandra, look a look, demuestra que sus bolsos son de lo más versátiles. Por ejemplo, hace pocos días lucía el mismo diseño bicolor con un dos piezas estampado totalmente opuesto a su look básico de hoy.