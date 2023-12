Sassa de Osma, en la recta final del embarazo, nos inspira con un dos piezas de flores 'made in Spain'

Atrás quedó el típico estilo premamá, aburrido y con poco glamour, porque desde hace varias temporadas las mom to be han demostrado que su armario también puede ser inspirador en cualquier época del año. Conocidos rostros internacionales como Rihanna, Sienna Miller o Adriana Lima han cambiado las normas no escritas para vestir embarazada protagonizando titulares, y la última que se suma a esta oleada es Sassa de Osma. En la recta final de su embarazo, sigue enamorándonos con sus looks de invitada, como el que ha estrenado por Madrid.

No es ningún secreto que por las venas de la cuñada de Carlota Casiraghi corre un gusto exquisito a la hora de elegir un atuendo. Se ha convertido en uno de los referentes a los que admiramos, pero también en el gran altavoz para la moda española, y es que no hay ocasión en la que no caiga rendida a sus encantos. Entre todas las opciones que tiene a su alcance, para disfrutar de los rayos de sol de la capital, se ha decantado por un original dos piezas estampado que le sienta de maravilla en la recta final para dar la bienvenida a su tercer hijo junto a su marido, el príncipe alemán Christian de Hannover. ¡Y sabemos de dónde es!

¿Quién firma su look?

Son muchas las firmas nacionales que se han colado en su guardarropa desde hace años, pero hay una que parece sobresalir estas últimas semanas que resume a la perfección su estilo: feminidad, elegancia y atemporalidad. JoSephine, un proyecto creado por dos mujeres emprendedoras que apuestan por la moda lenta y artesana, es quien firma este total look con flores grandes en rosa y granate sobre un fondo negro que nos inspira como propuesta de invitada cuando quieres ir cómoda y guapa.

El look está compuesto por una blusa acolchada conocida como Florida, con cuello redondeado y volante en el bajo que estiliza su barriguita (239 euros), y una larga falda fruncida a la cintura con mucho movimiento (159 euros). La princesa de Hannover lo ha completado con botines puntiagudos y de tacón cómodo que alargan su figura y un precioso bolso de piel tipo cesta que encontramos en la colección de su marca Moi and Sass bajo el nombre mini Puzzle (295 euros).