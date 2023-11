Sassa de Osma agota el vestido de lurex 'made in Spain' que combina con bailarinas puntiagudas

Hay quienes marcan tendencia allá por donde pasan, que se hacen notar por su impecable sentido del gusto a la hora de vestir, y Sassa de Osma es una de ellas. La peruana afincada en Madrid forma parte de ese exclusivo club de mujeres que derrochan elegancia con cada uno de sus looks, ¡también embarazada! A poco tiempo de dar la bienvenida a otro bebé a la familia (nacerá a comienzos de 2024), ha demostrado en su última salida por el centro de la ciudad que la comodidad puede ir ligada a prendas impecables que reciclará más adelante.

- Sassa de Osma, embarazada, combina un look de invitada de inspiración retro con botas de tacón cómodo

Sencillez, sofisticación, atemporalidad... Son algunos de los adjetivos que caracterizan su amplio y envidiado armario repleto de piezas únicas y artesanales con sello español con las que construye estilismos impecables que nos inspiran. Desde hace años que confía en la creatividad y la moda española, tanto que con el paso del tiempo se ha convertido en todo un altavoz internacional. Con la cuenta atrás para dar comienzo la Navidad, este fin de semana ha estrenado una propuesta que nos ha encantado, y sí, también ha experimentado el 'efecto Sassa'.

- Sassa de Osma apuesta en su último look premamá por el 'abrigo-blazer' más elegante del entretiempo

La princesa de Hannover, aunque sea discreta en las redes sociales y en el asfalto, convierte en oro todo lo que lleva. ¡Y en esta ocasión ha vuelto a ocurrir! Paseando por una galería de arte, la vemos enfundada en un vestido amplio con textura, de manga larga y de corte midi en un precioso color azul combinado con rayas de lurex, con encaje de algodón negro rematando en el cuello, puños y en el bajo, un detalle que lo hace mucho más especial.

- Sassa de Osma se pasea embarazada con gabardina y pantalón de terciopelo por Milán

Pero ¿qué le diferencia de los demás looks que ha lucido hasta ahora? Se trata de diseño conocido como California Combi, forma parte de la última colección invernal de la marca Josephine Clothing, ¡y se ha agotado en cuestión de días! A pesar de su precio (rebajado de 285 a 257 euros), este look de invitada que encaja con todo tipo de calzados y complementos ya no está disponible para su compra. He aquí el poder que Sassa tiene, todo lo que lleva, se hace viral, y más de cuando hablamos de piezas tan ideales como estas. Un aspecto que nos ha llamado la atención es la elección de los accesorios, en los pies destacan unas bailarinas puntiagudas con hebilla joya que alargan la silueta y una bufanda roja al cuello que favorece a su rostro.