El atrevido conjunto de Chiara Ferragni para comenzar una nueva etapa... ¿sin Fedez?

Es complicado calificar en un ranking cuál es el conjunto más atrevido que ha llevado Chiara Ferragni, puesto que si algo diferencia su estilo es la falta de temor a innovar y probar con las corrientes más llamativas del momento. Pero quizá sí podamos referirnos a su último look como uno de los más significativos, al menos de esta etapa que está viviendo. En mitad de la posible ruptura entre la influencer y su marido, el rapero Fedez, la italiana parece haber puesto un sutil punto y aparte. Finalizado San Remo y la vorágine de días posteriores, con sus correspondientes rumores, ahora regresa a la rutina para encargarse de sus propios negocios. Y lo ha hecho con un estilismo que no ha pasado inadvertido en el que ha prescindido de pantalones, apostando así por la microtendencia más arriesgada del momento.

"Lunes de regreso a la oficina antes de Milan Fashion Week", comentaba en redes sociales mientras compartía algunas instantáneas sobre cómo ha comenzado esta semana. Y es que además de su trabajo como influencer, Chiara es también la CEO de su firma homónima de ropa. Para su regreso se decantó por un look no pants, una tendencia que han popularizado celebrities como Hailey Bieber o Kendall Jenner y que firmas como Bottega Veneta han afianzado en la pasarela. Lo apostó todo al negro con un camiseta básica de cuello vuelto y unos shorts interiores que combinó con unas medias tupidas a juego.

Tampoco quiso dejar de lado dos prendas más de entretiempo que darán mucho juego esta temporada: una cazadora bomber de cuero y unos mocasines planos de estilo masculinos, que conjuntó con unos calcetines blancos. Un conjunto de lo más cañero para un regreso a la rutina, al que se suma también su reciente corte de pelo. Y es que Chiara sorprendía hace unos días con un clavicut muy favorecedor, un peinado por encima de los hombros con el que ha transformado radicalmente su melena. Y no es el único cambio beauty que ha hecho: también ha pasado por el salón de uñas para sumarse a una de las manicuras más virales de la red: la de efecto marmolado, pero en su caso, en color negro con detalles blancos.

¿Siguen juntos Chiara Ferragni y Fedez?

Es la pregunta que los seguidores de ambos continúan haciéndose desde hace días, una cuestión que comenzó a plantearse desde aquella gala de San Remo en la que el rapero protagonizó un apasionado beso junto al cantante Rosa Chemical, el pasado 11 de febrero. Algo que, a juzgar por las imágenes que después aparecieron, no sentó muy bien a la empresaria. Justo un día antes, la italiana compartía la que es, hasta ahora, la última instantánea junto a su pareja. Desde entonces han pasado once días de silencio, once días en los que Fedez no ha aparecido por el feed de Chiara, lo que se traduce en una eternidad en términos de redes sociales y toda una anomalía si tenemos en cuenta que lo habitual era verle en su contenido prácticamente a diario.

Los rumores en torno a su ruptura se acrecentaron después de que en San Valentín ninguno compartiese una instantánea juntos, algo de lo más inusual teniendo en cuenta su trayectoria. Y se generó aún más polémica tras un sospechoso mensaje que Fedez puso en las stories de su perfil para borrar cinco minutos después: "Tu mi imán, yo tu calamidad", escribió el cantante, sin que sus seguidores supieran muy bien cómo interpretarlo. Además, los medios italianos aseguran que el matrimonio ha paralizado el rodaje de The Ferragnez 2, la segunda temporada del reality sobre sus vidas y cuyo estreno estaba previsto para el próximo mes de mayo. Si esta pausa se ha producido por conflictos de agenda o porque ambos están a un paso de la separación, está aún por confirmar.