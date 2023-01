Sarah Jessica Parker ya lleva el color del año, el 'Viva magenta', en su mejor look de invitada

Hace ya algunos meses que nos enteramos de que Pantone, la empresa encargada de elegir el color del año, había seleccionado el 'Viva magenta' como aquel que cubrirá desde cada prenda y accesorio de moda hasta cualquier elemento de decoración que se precie. Tan solo tenemos que esperar un poquito más para ver cómo las nuevas colecciones de Primavera/ verano se llenan de este tono que se sitúa entre el fucsia y el morado. Pero como aún queda mucho para eso, ya hay quienes se han adelantado a la tendencia y se han enfundado en él. En concreto, ha sido Sarah Jessica Parker, que no solo se ha atrevido con este nuevo color, sino que lo ha hecho dejándonos un look de invitada perfecto para las bodas de mañana.

Durante la grabación de uno de los capítulos de la segunda temporada de And Just Like That, Sarah Jessica Parker ha lucido un conjunto formado por un pantalón y una blusa de raso en Viva Magenta, y lo ha combinado con un kimono verde con estampado de lunares. El toque más fiestero del look con el que nos hace imaginarnos así vestidas como invitadas en nuestra próxima boda, son los altísimos zapatos metalizados en color verde y el nuevo bolso modelo Baguette lleno de lentejuelas fucsias, diseñado por la actriz para Fendi para conmemorar los 25 años de este icónico accesorio.

Y mientras esperamos al estreno de la segunda temporada (todo indica que será el próximo verano), podemos ir haciendo una lista con los looks más increíbles de Carrie y compañía. Este sin duda lo es, porque no solo es perfecto para un plan de día, sino que gracias a la fuerza de los accesorios, es perfectamente ponible tanto para un evento de noche como, por supuesto, para ser la invitada mejor vestida en una boda de mañana.