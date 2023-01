Fucsia y con cuello 'perkins': así es el jersey rebajado de Ana Boyer que ha diseñado Tamara Falcó

Estamos acostumbradas a leer noticias sobre los looks de Ana Boyer. Estilismos casi siempre con un toque lady que la convierten en una de las mejor vestidas de los eventos a los que acude. Además, se atreve con todo: paillettes, estampados florales, diseños llenos de color… Y es que la hija de Isabel Preysler ha heredado esa elegancia innata de la que también presume su hermana Tamara. Pero no solo son dignos de comentar sus estilismos más arreglados, sus looks casual son igual (o más) inspiradores, algo que queda claro en una de las últimas imágenes que ha compartido en redes sociales.

Ana ha compartido unas divertidas imágenes en las que posa junto a su marido, Fernando Verdasco. Y lo hace con un look que podrías copiar tanto para ir a la oficina (siempre que puedas llevar una vestimenta más o menos informal), para cualquier plan familiar o una tarde de rebajas con amigas.

La hija de Isabel Preysler lleva un pantalón vaquero cropped, un diseño más bien ajustado con el que demuestra que los pantalones pitillo todavía no han muerto (aunque no se llevan tan ceñidos como antes). Completa el estilismo con un jersey fucsia de TFP by Tamara Falco para Pedro del Hierro, el modelo Barbieri Jersey cropped, que está rebajado (costaba 129 euros y está disponible por 64). Con él se suma a la tendencia barbiecore, una de las que nos conquistó en 2022 y promete seguir haciéndolo al menos durante los primeros meses de este año. Para su calzado ha optado por unas zapatillas de Hoff. Pero el complemento más sorprendente es, sin duda, su gorra. Se trata de un diseño de Cocowi, la firma que lanzó con su marido en 2020.

De esa misma marca es el gorro que lleva él, que posa muy sonriente en las imágenes con otro look también muy casual, compuesto por sudadera de color crudo y vaqueros.

El poder de los jerséis lisos

Aunque las partes de arriba estampadas siempre son una buena opción para dar un toque más divertido a los estilismos básicos, conviene tener en el armario varias prendas lisas con las que resulte sencillo crear looks elegantes en cuestión de segundos. Los colores neutros (blanco, negro, beis o azul marino) son imprescindibles, pero también es conveniente incorporar otros diseños en tonalidades más llamativas y especiales, como el fucsia con el que posa Ana Boyer. Ella lleva el jersey con vaqueros, pero también se puede combinar con una falda satinada (mejor en negro o azul marino), o un pantalón de traje para crear un conjunto más arreglado.