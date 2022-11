Lily Collins apuesta día y noche por el color que hace más atractiva según la ciencia

Es de sobra conocido que los colores tienen un poder sobre nosotros a la hora de vestirnos y nuestro estado de ánimo nos influye a la hora de escoger un tono u otro, pero ¿y si fueran los colores los que marcaran cómo nos perciben los demás? La ciencia ha hablado y ha determinado que sí, que puedes parecer más atractiva a ojos de la gente si te decantas por el rojo en lugar de por el resto de colores. Pero, ¿a qué se debe? Según diversos estudios, quienes se visten con este tono se ven a sí mismos más atractivos, se sienten más seguros y esto se refleja en su actitud, que es percibida por los demás como algo irresistible. Por eso, no es de extrañar que la mayoría de las celebrities opten por él cuando quieren acaparar todos los flashes en la alfombra roja. La última en apostar por este rojo pasión, ha sido Lily Collins, que nos ha demostrado lo bien que sienta este color tanto por el día como por la noche.

Así, en su último compromiso profesional, la actriz de Emily in Paris, se ha decantado por un total look en rojo con un minivestido muy favorecedor de una firma parisina, Rowen Rose, con hombreras y con un cuello abotonado. Por supuesto, también ha escogido unos zapatos a juego, de punta y con pulsera al tobillo. Un estilismo perfecto para ir arreglada a cualquier evento que puedas tener durante el día y con el que sin duda, conseguirás atraer toda la atención gracias a ese misterioso poder que tiene el color rojo. Para completar este look, qué mejor que apostar por un buen labial en el mismo tono que potencie la sensualidad de tus labios. Basta, como hace ella, con destacar los ojos con una máscara de pestañas, definir bien las cejas y dejar todo el protagonismo a tu sonrisa.

De noche, opta por el rojo pasión

Está claro que el color rojo es uno de los más sensuales, pero también es uno de los más elegantes. Por eso, no dudes en apostar por él en cualquier evento de noche que tengas. Lily Collins lo sabe, y por eso, a la gala de la revista Time, acudió con un precioso vestido largo de lentejuelas de la colección de primavera- verano 2023 de Ralph Lauren, que tenía una abertura muy original en la espalda. Esta vez, no apostó por los labios rojos, sino que su beauty look estuvo inspirado en los años 60, con un semirecogido con tupé y con flequillo recto, y un maquillaje a base de eyeliner negro marcado fuertemente tanto por la parte inferior como superior del ojo.