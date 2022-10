Lily Collins se atreve con el vestido de red y lentejuelas que adoran las 'influencers'

Parece que el personaje que interpreta Lily Collins en la famosa serie Emily in Paris ha influido en la chica real fuera de las cámaras. Más que la trama que vive la becaria estadounidense afincada en la ciudad de la luz, hablamos de su estilo tan llamativo y de tendencia que ha conquistado decenas de titulares internacionales. La actriz ha sido la anfitriona de la GO Campaign 15th Annual GO Gala celebrada en Los Ángeles enfundada en un look de lo más fotogénico y especial que para nada esperábamos verla lucir. Una impecable elección con la que ha brillado, literalmente, y confirma su pasión por la industria.

- El vestidazo metalizado y 'eco' de Alta Costura que ha llevado Lily Collins en su visita a Madrid

Poco a poco estamos siendo testigos del cambio que está experimentando la británica, un hecho que nos encanta por varias razones. Hace unas semanas apareció con un peinado diferente en el que el flequillo desenfadado se convertía en protagonista principal ya que ha sido requisito del guión del proyecto de Netflix. Y ahora, aunque lejos de París, vuelve a acaparar los flashes a su paso por la alfombra enfundada en uno de los diseños virales y más bonitos de la temporada, ese que ya han estrenado expertas de la moda durante las Semanas de la Moda. No es ningún secreto que su papel de Emily Cooper le ha puesto en contacto con las marcas más importantes del sector, por eso no nos extraña que su amplio vestidor fuera de los platós de rodaje esté compuesto de diseños de firmas de renombre, como es el ejemplo de esta última de Prada.

- Si eres fan de 'Emily in Paris', en tu próxima escapada podrás visitar uno de sus escenarios clave

La casa italiana ha sido la elegida para vestirla en esta ocasión, y gracias a la dupla de sus estilistas de confianza, Mariel Haenn y Rob Zangardi, se ha convertido en la invitada más espectacular de la cita. Y todo gracias al impresionante vestido largo hasta los tobillos que ha llevado con mucho estilo. Un diseño satinado de finos tirantes en blanco combinado con una delicada capa red de manga larga bordada a mano con pedrería y lentejuelas que forman flores en amarillo y plateado, que encajan a la perfección con sus sandalias metalizadas.

- ¿Adivinas qué 'royal' podría haber inspirado a uno de los mejores looks de 'Emily in Paris'?

Una preciosa propuesta de la colección otoño-invierno 2022 de Prada cuya tendencia estrenó Kaia Gerber sobre la pasarela y que ha conquistado el street style esta reciente jornada de Fashion Week convirtiéndose en uno de los conjuntos más famosos de los últimos meses, ¡y no nos extraña! La intérprete lo ha combinado con acertadas joyas de plata y diamantes de Cartier y un recogido en un moño muy alto, obra del peluquero de las estrellas Gregory Russell, para dejar así toda la atención al atuendo con sello italiano. ¿Será Lily Collins la nueva Sarah Jessica Parker del 2022?