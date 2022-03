'Vestido-trench', el innovador look de Lily Collins ideal para días lluviosos

Desde su aparición en la exitosa serie de Netflix Emily in Paris, el estilo de Lily Collins ha sido analizado al detalle tanto dentro como fuera de la pantalla. Si bien la actriz siempre ha llamado la atención de la prensa especializada en moda, en especial en sus apariciones de alfombra roja, ahora el interés por su armario se ha multiplicado. Y aunque hay grandes diferencias entre la forma de vestir de Emily Cooper, el personaje al que da vida en la ficción, y la propia actriz, lo cierto es que de vez en cuando también descubrimos similitudes. En su último look, el vestido elegido para la ocasión resulta tan innovador que no nos extrañaría verlo en algunos de los capítulos del show, dado el gusto de la protagonista por los diseños atípicos y las mezclas audaces.

La intérprete se encuentra en plena promoción de su nuevo proyecto, Windfall, una película de suspense dirigida por su marido Charlie McDowell, con quien se dio el sí, quiero hace apenas unos meses en una boda secreta celebrada en el campo. En uno de sus compromisos profesionales la hemos podido ver en las calles de Nueva York para acudir al programa CBS Mornings. Para la ocasión, la actriz ha vuelto a optar por un diseño alejado de las apuestas más convencionales. Se trata de un vestido asimétrico de inspiración gabardina, una apuesta que incopora varios guiños al abrigo para días grises más versátil del armario. La prenda, de líneas holgadas, añade un cinturón y algunos botones a modo de adorno en la zona de los hombros. Con una gran abertura frontal y sin detalles superfluos, la apuesta está confeccionada en un material de aspecto rígido similar al de la gabardina de toda la vida. Sin duda, una buena opción para días lluviosos.

Para restar sencillez a la mezcla, ha completado el vestuario con unos zapatos de tacón con cintas al tobillo y un sencillo bolso negro con asa de cadena. El toque final, los labios rouge que consiguen un efecto buena cara inmediato.

El año actual está repleto de retos profesionales para la británica. Con la confirmación de la temporada 3 y 4 de Emily in Paris, está claro que seguiremos disfrutando de las aventuras de Emily Cooper durante un tiempo. Además, dejando a un lado la película que acaba de estrenar, también podremos ver a la actriz en varios proyectos diferentes, entre ellos el film inspirado en hechos reales Gilded Rage, actualmente en fase de preproducción y donde volverá a ponerse bajo las órdenes de su marido, el director de cine Charlie McDowell.