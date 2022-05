La divertida razón por la que Lily Collins se ha vestido como la protagonista de 'Clueless'

No importa el tiempo que pase, porque hay personajes ficticios, de cine y televisión, que siguen inspirando la moda del presente. Es el caso de Carrie Bradshaw, Serena van der Woodsen, Blair Waldorf y por último pero no menos importante, Cher, protagonista de Clueless. El hilo conductor de la película está protagonizado por la alumna popular de un instituto de Beverly Hills, fiel amante de la moda cuyo armario parece haber conquistado a otra de las chicas que conocen bien los entresijos de la industria, Lily Collins. Es cierto que los remakes de películas clásicas están a la orden del día, pero en esta ocasión (tristemente) no tiene nada que ver con una futura versión de la cinta.

Después de su rotundo éxito con la serie de Netflix Emily in Paris, cuyo vestuario está a cargo de la célebre estilista Patricia Fields -la misma que trabajó en Sexo en Nueva York y Gossip Girl-, no nos extraña que la actriz se haya convertido en una auténtica fan de una de la fashion victim que marcó un antes y un después con sus looks en la era de los noventa. Aunque es cierto que su personaje estadounidense afincado en la ciudad de París también lo ha hecho, Lily ha querido homenajear una de las escenas virales que protagonizó la actriz Alicia Silverstone.

La melena ladeada hacia un lado, enfundada en una camisa blanca con chaleco crudo, una minifalda estampada -una de las tendencias claves de la temporada-, calcetines blancos que llegan por debajo de la rodilla y mocasines negros. Así ha sido como la de Reino Unido ha reinterpretado ese momentazo histórico en el que ambas sostienen varias bolsas tras un largo día de compras, la única diferencia es que las de Collins son las clásicas rojas de Cartier. Pero como adelantábamos al comienzo, esta divertida conexión que ha sido alabada por otros compañeros de profesión en las redes sociales, no es el inicio de una nueva versión de Clueless.

Aunque en un principio parecía que sí podríamos verla metida en el papel de Cher, la realidad dista bastante de ello. Esta semana Lily Collins ha participado en la Table Read que ha organizado Seth Rogen durante Netflix Is A Joke: The Festival, un evento de comedia que acaba de estrenarse y al que acuden grandes nombres del sector como invitados. Y es el lugar en el que ha leído el guión de la producción noventera junto a Mason Gooding, Quinta Brunson, Storm Reid, King Bach, Joel Kim Booster y Ray Romano entre otros. ¿Abrirá este momentazo del look el debate de un posible remake de Clueless?