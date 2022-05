Lily Collins y su look con falda 'midi' inspirado en una icónica escena de 'Emily en París'

A veces las tendencias no nacen en la alfombra roja, sino en la calle, donde las celebrities se relajan con sus elecciones de vestuario para apostar por prendas más casuales. Es en su particular Street Style, cuando hacen vida cotidiana, donde encontramos a menudo inspiración para el día a día. Últimamente Jennifer Lopez nos ha dejado un auténtico catálogo de ideas con sus conjuntos a base de vaqueros y camisetas básicas, por los que se decanta cada vez que sale a pasear por Los Ángeles. ¡Pero no ha sido la única! Lily Collins también ha hecho lo propio sorprendiéndonos con su último look, en el que ha apostado por uno de los básicos más versátiles de la primavera: las faldas midi, que vienen dispuestas a acompañarnos toda la temporada.

La protagonista de Emily en París se ha dejado ver por Bervely Hills con esta falda midi de gasa estampada que favorece especialmente a las siluetas rectas gracias a su forma, fluida y algo vaporosa, con sutiles volantes en la parte inferior. Una opción perfecta para crear cierta sensación de volumen, pero sin ir demasiado ceñida. La ha combinado con una camiseta básica azul y lisa, y unas bailarinas tipo friulane en color marrón. Lily Collins demuestra así que este esencial de primavera-verano puede ser todo lo que necesitamos para crear looks rápidos y cómodos. Pero... un momento: ¿no te resulta familiar el estilo de esta falda? ¡A nosotras sí! Guarda cierta similitud con uno de los conjuntos que su personaje lució en la primera temporada de la serie de Netflix, en concreto, durante la escena en la que conocía a Mindy (Ashley Park).

Este se convirtió en uno de los looks más buscados del 2020, cuando salieron a la luz los primeros episodios de Emily en París. La actriz llevó durante el rodaje esta blusa de tirantes combinada con una falda de seda a juego, de la firma Ganni, en color amarillo y con estampado asimétrico negro. Causó tanto furor que la prenda se agotó en cuestión de días. En la ficción, Lily la lució con un maxicinturón de Rag & Bone y unas sandalias de tacón.

Pero no ha sido la única ocasión en la que la británica ha llevado esta prenda con estilo. También nos dejó un look para el recuerdo durante su visita al programa Good Morning America, para la que eligió un dos piezas firmado por Prabal Gurung. No faltó esa falda amarilla tipo pareo, con volantes en el lateral, ideal para triunfar en cualquier evento como invitada.