Los vaqueros anchos de Jennifer Lopez que favorecen a las chicas bajitas

Pocas prendas tiene en tan alta estima Jennifer Lopez como unos pantalones vaqueros. La cantante suele recurrir a menudo a ellos cuando se trata de confeccionar looks informales con los que últimamente se ha dejado ver, ya sea paseando de la mano junto a su pareja, Ben Affleck, en la búsqueda de su nueva casa; o bien acudiendo al partido de béisbol de su hija Emme. Para esta última ocasión, la cantante ha optado por una de las fórmulas que no le fallan nunca en sus elecciones casuales: una camiseta básica blanca, unos vaqueros y unas zapatillas deportivas. ¡Pero atenta! Porque en este look nos ha dejado con un truco que puede favorecer especialmente a las chicas bajitas. ¿Sabrías intuir cuál?

- Triunfa sin esfuerzo gracias a los looks sencillos con vaqueros inspirados en las 'celebrities'

En principio, puede que no haya un elemento que llame la atención de forma especial en el conjunto de la artista, pero fíjate en la silueta de sus vaqueros. Se trata de unos wide legs anchos con un original dobladillo deshilachado justo por encima del tobillo, una particularidad que ayuda a estilizar las piernas. Pero además, este diseño también cuenta con un detalle especial a a la altura de la cintura: un broche cruzado con doble botón que ofrece un efecto asimétrico especialmente favorecedor en la zona de las caderas. Una elección que demuestra una vez más cómo la del Bronx sabe sacar el mejor partido a su figura, algo que consigue a menudo con el amplio repertorio de jeans que posee, en cuyo armario estos acaban de ganarse un hueco especial.

- Las sandalias de plataforma que Jennifer Lopez lleva con pantalón campana y maxivestido

La cantante se ha convertido en todo un referente de estilo, sobre todo para quienes comparten con ella un tipo de cuerpo similar. Y es que sus looks son toda una inspiración a la hora de apostar por prendas que, tal vez, no todo el mundo se atrevería a ponerse. Ella ha sabido demostrar que los pantalones de campana también son para las chicas de 1,60, animándonos a perder el miedo a la hora de probar con esta tendencia que con tanta fuerza regresa. ¿Su truco? Combinarlos con unas sandalias de plataforma o unas cuñas altas.

Pero los vaqueros cruzados o los sesenteros de campana no son los únicos a los que recurre JLo cuando su intención es ir cómoda: a menudo también nos deleita con conjuntos formados por pantalones anchos que combina con sus zapatillas blancas favoritas. Sin ir más lejos, esta semana nos dejaba con un look muy similar al que ha lucido en el partido de béisbol de su hija, llevando unos mom jeans e incorporando básicos de armario que nunca fallan durante el entretiempo, como esta camiseta blanca. ¿Informal? Sí, ¡pero con mucho estilo!