El romántico guiño de estilo de Jennifer Lopez tras comprometerse con Ben Affleck

Entre todas las referencias de estilo que podemos encontrar, Jennifer Lopez es la embajadora estrella de los looks rompedores con los que inspira a las chicas que miden menos de 1,60m. No importa si se rige por el corte deportivo, casual o sofisticado, porque ponga lo que se ponga, ¡siempre acierta! La artista ha vuelto a ser noticia tras su compromiso con Ben Affleck y enseñar su impresionante anillo con un exclusivo diamante verde que ya ha dado la vuelta al mundo, y para una de sus primera apariciones en público ha optado nada más ni nada menos que por una elección de estilo con sello vintage.

Para sus ya rutinarios paseos mañaneros por el vecindario de Los Ángeles, la intérprete del famoso tema On the Floor parece que ha querido rendir homenaje a sus primeras citas con su futuro marido a través de la moda de una forma muy sabia, te contamos el por qué. Hace más de 20 años hubo una pieza que revolucionó una vez más el armario femenino, hablamos del mono largo de tirantes, ese modelo cool que triunfó en la época de los años treinta regresa tiempo después a las pasarelas y a su vestidor. Se trata de una propuesta que sigue la línea Y2K tan popular entre las veinteañeras y JLO ha hecho de ella la opción perfecta para estrenar en los días de primavera si estás cansada de llevar siempre vaqueros. ¿No superas el 1,60m? No te preocupes, porque nos ha dado la clave estrella para que te estilice.

Sus sabios consejos de vestuario demuestran que toda -o casi toda- prenda puede encajar en cualquier tipo de siluetas, el truco está en encontrar la balanza idónea. En este caso, se ha enfundado en un mono azul marino oscuro muy ceñido y con tirantes ajustables, un modelo tipo pantalón de pinzas de tiro alto que favorece a sus piernas alargándolas. López lo ha combinado con una sencilla camiseta blanca de cuello redondo bajo que seguramente ya tengas en el armario, pero nos hemos dado cuenta que ha apostado por un par de tallas más de la habitual para que quede más amplia y así conseguir el efecto deseado. Como complementos ha añadido un par de tacones de aguja con suela de goma, gesto que le ha ayudado a añadir esos centímetros de más, sus reconocidas gafas de sol de montura invisible de Max Mara y una cartera denim mediana de Coach, marca para la que es imagen desde hace un par de temporadas.