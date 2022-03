La técnica de Jennifer Lopez para que los pantalones de campana te hagan más alta

Hay tendencias que siempre regresan, no importa los años que pasen ni lo poco probable que parezca el hecho de que nuestro armario les vaya a dar una segunda oportunidad. Y ese es el caso de los pantalones vaqueros de campana, una prenda que lleva viajando desde los 70 hasta ahora, cuando vuelve a imponerse en las nuevas colecciones de primavera-verano. Tampoco es de extrañar: aunque a priori pueda parecer una pieza difícil de combinar, en realidad, con los trucos adecuados pueden sentar muy bien a todas las chicas, independientemente de su altura. ¿No estás segura? ¡Puede que el último look de Jennifer Lopez termine de convencerte! La cantante ha salido a dar un paseo con Ben Affleck por las calles de Los Ángeles y lo ha hecho con un look de entretiempo que demuestra lo mucho que puede estilizar este tipo de denim si lo combinas con el calzado del momento.

Entre la amplia colección de vaqueros que guarda JLo en su vestidor, no faltan las siluetas acampanadas como la de estos tejanos de tiro alto abotonado, que ha conjuntado con un jersey de punto de Valentino con un llamativo estampado floral, muy en consonancia con la primavera. En los pies, uno de los calzados que no vas a dejar de ver en las tiendas durante los próximos meses: los zapatos de plataforma se han convertido en una de las opciones preferidas de la temporada, ideal para ganar unos centímetros de altura, estilizar las piernas, y de paso, ir cómodas, pues cuentan con una suela y un tacón ancho que permiten caminar de forma estable.

El furor por las plataformas ha hecho que se cuelen incluso en la pasarela, de la mano de firmas como Versace y Gucci, o en los looks de alfombra roja de celebrities como Olivia Rodrigo o Billie Eilish. Jennifer Lopez las suele incluir también en sus conjuntos, especialmente cuando decide llevar pantalones anchos como estos. Entre sus favoritas no faltan las de firmas como Femme LA, Charlote Olympia o Christian Louboutin, un zapato que se han convertido en su truco favorito para poder llevar vaqueros de campana sin tener que cortarles el bajo. De hecho, hace unos días la cantante nos deleitaba con un look similar, en el que también apostó por unas sandalias abiertas de plataforma que llevó bajo unos jeans en color negro.