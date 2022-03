Los vaqueros anchos de Jennifer López son los que más favorecen a las chicas de 1,60

No importa la temperatura que haga o la tendencia puntera que esté triunfando, porque siempre es un buen momento para enfundarte en tus vaqueros anchos favoritos, esos con los que puedes combinar zapatillas de deporte o sandalias minimalistas y sentirte perfecta. Pero si eres del club de las chicas que miden 1,60m y aún no has encontrado el modelo que mejor encaja con tu silueta y estatura, tenemos una buena noticia y todo se lo debemos a la extensa colección denim de Jennifer López. La artista es una gran amante de esta pieza y nos ha vuelto a conquistar con una opción de lo más estilosa que podrás estrenar esta primavera.

- ¡4 looks en un día! La maratón de estilo de Jennifer Lopez incluye todas las tendencias del invierno

Durante un paseo familiar por uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles, la intérprete del hit On the Floor se ha dejado ver con su pareja Ben Affleck y el hijo de éste con un look de diez que ya queremos copiar, ¡sobre todo si eres de las que tiene que cortar siempre el bajo del pantalón! Aunque es cierto que aún quedan días de lluvia y ráfagas de viento, nunca es pronto para preparar los estilismos primaverales que llevaremos cuando el sol protagonice las semanas. Entre todas las propuestas que hemos visto durante el street style, el sentido del gusto de la neoyorquina no tiene nada que envidiar a las estilistas más famosas de la industria, su última aparición ha confirmado que un vaquero de talle alto y pernera ancha puede convertirse en la joya de la corona del vestidor.

- El estilo del 'jungle dress' de Jennifer López reaparece en la alfombra roja

El truco secreto de JLo que hemos descubierto para que este tipo de diseño favorezca, es que sea siempre de cintura alta y deje a la vista parte del tobillo, para así crear el efecto visual de alargar las piernas varios centímetros. Ella los ha combinado con una sencilla blusa fluida de corte masculino en beige, un cinturón de piel marrón con logo de una de sus marcas de cabecera, Valentino, y unas altísimas cuñas de esparto en crudo, adelantándose así a los zapatos veraniegos que vuelven cada temporada a los pies de las expertas en materia. Una propuesta relajada, chic y de los más cosmopolita ideal que las bajitas en la que podemos inspirarnos para nuestra próxima cita.

La importancia de invertir en un buen vaquero

No nos extraña que la artista acuda a los jeans continuamente fuera de la alfombra roja. Ya los ha lucido en diferentes cortes, desde los famosos paper bags, hasta los mom jeans o la versión palazzo, ¡y todos le sientan de fábula! Y es que su versatilidad para crear un look más casual o elegante depende de cómo lo combines, por eso es una de las piezas más aclamadas desde que consiguieron el título de 'fondo de armario'. Y tú, ¿seguirás los pasos de Jennifer? Prepárate para invertir bien en el modelo que te salvará de esos momentos en los que no sabes qué ponerte.