Oscar 2024: los hijos de Meg Ryan, Dennis Quaid, Meryl Streep y John Lennon piden paso en Hollywood

Los hijos de grandes estrellas del cine piden paso en Hollywood. La meca del cine ha visto cómo generaciones de hijos, padres y abuelos toman el relevo en mundo de la interpretación. La 96ª edición de los Oscar ha reunido a numerosas actores y actrices del séptimo arte, veteranos y jovenes promesas como es el caso de Jack Quaid, el hijo de unas de las parejas más aclamadas de los noventa, la formada por Dennis Quaid y Meg Ryan.

-Desfile de estrellas en la alfombra roja de los Oscar 2024



Jack Quaid, el hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid

Jack Quaid ha seguido los pasos de sus padres en el cine y se está haciendo un hueco entre los jóvenes talentos de la interpretación. Hizo su debut en 2012 en Los juegos del hambre, luego vino la serie The Boys, en la que alcanzó una gran popularidad, y en 2023 puso voz al personaje de Superman en la serie animada, Mis aventuras con Superman. Pero el espaldarazo definitivo ha llegado con su interpretación del físico Richard Feynman en Oppenheimer, la película que aspira a 13 premios Oscar. En un día tan importante ha llegado acompañado de su novia, Claudia Doumit, la actriz australiana con quien trabajó en la segunda temporada de The Boys, dando vida a la senadora Victoria Neuman.

-Te contamos quién es quién en la película Oppenheimer



Jack Quaid con su novia, Claudia Doumit

Grace Gummer también ha tenido su momento en la alfombra roja de los Premios de la Academia. La tercera hija de Meryl Streep y Don Gummer -pareja que anunció su divorcio en 2023 después de toda una vida juntos-, ha llegado de la mano de su pareja, el DJ, compositor y productor Mark Ronson, con quien tiene un niño que nació hace justo un año. El compositor es uno de los encargados de uno de los numeros más esperados de la noche, el que interpretará junto a Ryan Gosling y la canción compuesta por Ronson I'm Just Ken, de la película Barbie.

--El equipo de 'La sociedad de la nieve' conquista la alfombra roja de los Premios Oscar



Grace Gummer, la hija de Meryl Streep, con su pareja Mark Ronson

Sean Lennon, el único hijo del Beatle John Lennon y Yoko Ono, ha hecho su aparición en la gala por excelencia del cine. El músico ha llegada a las puertas del teatro Dolby de Los Ángeles con su pareja Charlotte Kemp Muhl. Él es uno de lor productores ejecutivos del corto de animación War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko.



Sean Lennon, el hijo de John Lennon, con su pareja, Charlotte Kemp Muhl