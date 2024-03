Las 3 incógnitas que rodean a Ryan Gosling y Eva Mendes de cara a los Oscar

Ryan Gosling continúa imparable su carrera hacia el Oscar. Después de haber asistido a innumerables entregas de premios, el protagonista de Barbie y candidato a la estatuilla dorada encara la recta final cuya meta será la 96ª edición de los Premios de la Academia, la última y más prestigiosa ceremonia de galardones del cine. Hollywood se prepara para vivir su gran noche en el teatro Dolby de Los Ángeles, entretanto los nominados ultiman todos los detalles sobre sus looks, rematan sus discursos en caso de resultar ganadores y templan sus nervios de cara a la que promete ser una noche inolvidable llena de sorpresas, triunfos y buen cine.

Ryan Gosling es uno de los actores más buscados y más aclamados de la industria, por no decir también que uno de los mejores pagados tras haberse embolsado 11,5 millones de euros por la película. La pareja de Eva Mendes se ha ganado el aplauso de sus incondicionales con su papel de Ken en Barbie, la película de Greta Gerwig que ha recibido grandes halagos de la industria y ha sido la película más taquillera de 2023. No obstante, a pesar de haber recibido ocho nominaciones a los Oscar, el desaire a su directora Greta Gerwig y a su compañera Margot Robbie no gustó nada a Gosling y su protesta rápidamente se hizo viral. Esto desató un aluvión de críticas porque resulta sorprendente que la película, aclamada por promover la inclusión y la representación, no ha contado con sus referentes femeninas entre las nominadas. "No hay Ken sin Barbie y no hay película de 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie", dijo el actor a través de un comunicado.

Sin embargo, tal es la locura que despierta el actor que la Academia ha pedido que cante en los Oscar. Ryan Gosling interpretará junto a Mark Ronson el tema I'm Just Ken de la banda sonora de Barbie, que está nominada a mejor canción original. Ya en los premios Critics Choice el propio actor alucinó al ver como esta canción se llevaba el premio con rivales de la talla de Dua Lipa, Lenny Kravitz o Billy Eilis. Entonces su reacción no pasó desapercibida por sus fans y su cara de asombro dio la vuelta al mundo.

A escasos días de que se celebre la 96ª edición de los Oscar, los fans se preguntan si se llevará el Oscar a mejor actor de reparto y sobre todo si irá acompañado de su pareja, Eva Mendes, de la que se enamoró durante el rodaje de la película Cruce de caminos en 2011 y con quien ha sido padre de dos niñas, Esmeralda y Amada, de 9 y 7 años, que fueron quienes verdaderamente le animaron a que rodará Barbie. Ya en 2017 cuando estuvo nominado por La la land acudió solo a la gala, por lo que todo apunta a que nada de esto vaya a cambiar, aunque todos sus fans sueñan con volver a verlos juntos en una alfombra roja.

Entonces Eva Mendes ya explicó porque no le acompañaba a las entregas de premios. "Lo que la gente no sabe de mí es que me encanta estar en casa. En vez de pisar una alfombra roja, prefiero estar con nuestras hijas", dijo en una entrevista a la revista Shape. Y a ella quiso dedicarle el Globo de Oro en su discurso de agradecimiento al alzarse con el Globo de Oro por La La Land que se convirtió en toda una declaración de amor hacía su pareja: “Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer", indicó el actor. "Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño".