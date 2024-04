Kourtney Kardashian comparte su experiencia con el posparto y los cambios en su cuerpo

El embarazo y la maternidad son viajes y giros de 180º grados en la vida de cualquier mujer. Durante 9 meses, el cuerpo se ajusta y adapta a formar una nueva vida en su interior y, sumado a los cambios hormonales, el cuerpo cambia para dar la bienvenida a una nueva etapa. Ya sea que tengas un parto natural o en cesárea, no cabe dudas que el cuerpo sufre de diversos cambios que, a veces, toman su tiempo en reajustarse. Una de las celebridades que más ha compartido su experiencia con la maternidad es Kourtney Kardashian, quien constantemente presume momentos únicos con sus 4 hijos. Desde el nacimiento de su más reciente bebé junto a Travis Barker, Rocky, la mayor de las Kardashian no ha dejado de compartir mensajes positivos a otras mamás a través de sus redes sociales.

©kourtneykardash



Kourtney compartió una reflexión muy alentadora con todas las mamás.

En esta ocasión, Kourtney se sinceró con respecto a los cambios que su cuerpo ha sufrido después de dar a luz a su pequeño bebé. En una reciente publicación donde se le podía ver disfrutando de unos días de playa, la estrella de reality compartió un mensaje alentador a todas sus seguidoras. “Queridas nuevas mamás. Su cuerpo es hermoso en todas las etapas. Durante el embarazo, somos radiantes y crecemos. En el posparto estamos sanando y ajustándonos y ese yo creo que es el periodo más difícil porque nuestros cuerpos se están acostumbrando”; escribió en sus historias de Instagram.

Consejos para atravesar los cambios posparto

No hay duda que el posparto es una etapa que se convierte en un gran reto tanto físico como mental, ya que significa que todo a nuestro alrededor se está sometiendo a un cambio constante. Nuestro cuerpo no se queda atrás, pues después del embarazo, comienza a adaptarse a la lactancia. Ver esto puede ser retador y complejo para muchas mujeres, pero existen diferentes maneras en las que podemos contrarrestar estos efectos emocionales que ocasiona el cambio de nuestro cuerpo.

©kourtneykardash



Kourtney Kardashian ha compartido constantemente con sus seguidores su trayectoria por la maternidad.

Sé paciente contigo misma

La maternidad no es una etapa nada fácil para la vida de las mujeres. Los cambios que trae consigo dar la bienvenida a una nueva vida son muchos, por lo que es de esperarse que nuestro cuerpo y aspecto físico cambie como resultado de la nueva temporada. El primer paso es ser paciente y entender que el cuerpo se tomará su tiempo para regresar a la normalidad. “Trato de ser amable conmigo mientras mi cuerpo se adapta de nuevo a la normalidad. La presión puesta en nosotras de regresar a lo de antes cuando todo es nuevo, no es realista. La vida es hermosa y tú también lo eres. Sólo un pequeño recordatorio (también para mí)”, escribió Kourtney Kardashian. De acuerdo con expertos, el cuerpo toma de 4 a 6 semanas en sanar después del parto pero puede tardar meses en recuperar su estado anterior.

No dejes de moverte

Recuperar tu rutina física después del parto no es una tarea fácil. No sólo el cuerpo ha sufrido diferentes cambios en poco tiempo sino que nuestra energía no es la misma; sobre todo si estamos cuidando a un recién nacido. Por eso, es importante no exigirle a tu cuerpo regresar a la misma capacidad de ejercicio físico que tenía antes del embarazo. Lo ideal es ir retomando poco a poco el movimiento con ejercicios de bajo impacto como el yoga o pilates. Esto te ayudará a sentirte mejor emocionalmente y también te permitirá ir acondicionando tu cuerpo para la nueva rutina. Recuerda que el ejercicio es un tiempo de amor propio para ti.

©kourtneykardash



No olvides que es muy importante apartar tiempo para ti durante el posparto.

No te quedes en casa

Es normal que después de tener un bebé, lo común sea quedarse en casa todo el día para cuidar de él y adaptarte a tu nueva vida. Sin embargo, los expertos recomiendan tomar unos minutos al día para salir a dar un paseo bajo el sol. De esta manera, podrás despejar tu mente y te sentirás mucho mejor gracias a la vitamina D. Salir también te ayuda a romper tu rutina para evitar que el cambio sea tan intenso. Incluso, puedes llevar a tu bebé contigo, el sol y el aire fresco también lo relajará.

Aparta tiempo para consentirte

No hay nada que pueda mejorar más tu estado de ánimo que dedicarte un tiempo para hacer las cosas que tanto te gustan. Volver a usar los looks que amas puede ser la excusa perfecta para tomar tiempo eligiendo nuevos outfits para esta nueva etapa como mamá. También puede ayudarte hacer una cita para hacerte manicura o para hacerte un cambio de look. Todos estos momentos y actividades te permitirán sentirte mucho más motivada en esta nueva temporada.