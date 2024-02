¿Es bueno tomar cafeína en la lactancia? La razón detrás de la decisión de Kourtney Kardashian

La maternidad es compleja y personal. Cada mujer ha encontrado sus propios secretos para hacer del embarazo y la lactancia, un momento cómodo y especial para cada una. Cuando se trata de los alimentos y bebidas que se consumen durante estas etapas, siempre es recomendable consultar al médico de cabecera para encontrar los hábitos que se adapten mejor a tu estilo de vida. Una de las preguntas más frecuentes cuando hablamos de lactancia es su compatibilidad con la cafeína. ¿Es recomendable consumir bebidas con cafeína al alimentar a mi bebé? ¿Puedo ocasionar algún daño si lo hago? Esto es lo que Kourtney Kardashian ha descubierto y lo que los expertos comentan al respecto.

Lactancia y cafeína: la decisión de Kourtney Kardashian

Desde el nacimiento de Rocky, hijo de Kourtney Kardashian y Travis Barker, a finales del 2023, la influencer y empresaria ha estado en la mira de todos. Como mamá de 4 hijos, es entendible que las personas la admiren y la consideren ya toda una experta cuando de maternidad y crianza se trata. Es por eso que Kourtney ha compartido en sus redes sociales algunos detalles y consejos que ella ha seguido en sus diferentes embarazos. Recientemente se le cuestionó la pregunta del millón: “¿Nos puedes explicar por qué no consumes cafeína durante la lactancia?”, es aquí donde la influencer confesó que, a pesar de que en el pasado llegó a ingerir en pequeñas cantidades, hoy no lo considera una opción durante su lactancia.

“En el pasado tomaba una taza al día (matcha, té verde, chai o alguna otra bebida) pero ahora ya no se siente bien para mí. Realmente es una decisión muy personal. Tampoco tomaba mucho durante mi embarazo. Tengo una fuerte conexión con mi instinto maternal y siempre intento escucharlo”, compartió Kourtney en sus redes sociales. Esta respuesta ocasionó diferentes preguntas y opiniones respecto al impacto de la cafeína durante el embarazo.

¿Qué dicen los expertos al respecto?

La realidad es que todo lo que consumimos puede llegar a tener un efecto directo en los bebés cuando se está practicando la lactancia; y la cafeína no es la excepción. Si bien, cada bebé tiene una sensibilidad diferente a esta sustancia, hay algunos que pueden llegar a presentar irritabilidad o intranquilidad por los efectos de la cafeína. Sin embargo, no está del todo prohibido que las mamás consuman bebidas como café, té verde o matcha durante este periodo de alimentación, siempre y cuando se consuma en cantidades moderadas. Por lo general, los expertos recomiendan consumir dos tazas al día como máximo pero, esto dependerá en gran manera, de los efectos particulares de cada bebé.

Otro aspecto importante a considerar es el tiempo que tarda la cafeína en llegar al torrente sanguíneo y cuánto tiempo permanece en nuestro cuerpo. Si no te sientes cómoda dejando a un lado la cafeína, una buena manera de reducir cualquier riesgo es consumirla al menos 3 horas antes de darle de comer al bebé. Mientras más tiempo pase entre el consumo y la lactancia, menores serán los riesgos de que ésta afecte a tu hijo.

Por último, no olvides que la cafeína no solo se encuentra en bebidas como café o té, sino que puede estar presente en sodas o en algunos otros alimentos. Por eso siempre es importante revisar a profundidad los ingredientes y compuestos de los productos que se están consumiendo. Si tienes la oportunidad de erradicar por completo la cafeína en la lactancia, tal como Kourtney Kardashian, hazlo pero, si prefieres no hacerlo, seguir estas recomendaciones podría hacerte la vida más fácil.

Vídeo Relacionado: Los beneficios del "slow fit" o entrenamiento pausado Loading the player...