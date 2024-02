No importa la ocasión, el evento o el dresscode, Kourtney Kardashian y su esposo, Travis Barker, siempre saben cómo hacer una entrada y robarse todas las miradas con su estilo único y disruptivo. Cuando se trata de crear un matching look perfecto en pareja, ellos saben cómo sacar provecho a sus guardarropas para dar de qué hablar y mostrarnos que vestir coordinadamente en pareja, es un must para darle ese giro esperado a cualquier plan y a cualquier cita.

Desde que iniciaron los primeros rumores sobre su relación en 2018, esta pareja se convirtió en una de las favoritas por su increíble conexión. Numerosas veces se les ha fotografiado en viajes, eventos e incluso en salidas casuales donde se les puede ver muy enamorados y felices. Esta pareja destaca por su pasión por la moda y por el toque tan único que le dan a cualquier ocasión para mostrar lo trendy que se ven juntos.

Logra un matching look como el de Kourtney Kardashian y Travis Barker para este San Valentín

La clave para un matching look perfecto es elegir prendas que, aunque no sean totalmente iguales necesariamente, puedan hacer la combinación perfecta y complementarse unas con otras. No es necesario renunciar al estilo personal para combinar con tu pareja sino que puedes adaptar el estilo del look a tu manera única de llevarlo. De esta manera, el atuendo se verá más orgánico pues se adecuará a la personalidad de cada uno. Kourtney y Travis han sabido lograrlo a la perfección pues siempre incluyen elementos muy personales al momento de vestir. Uno de nuestros looks favoritos de la pareja se dio en 2023 cuando se les vio en Nueva York vistiendo un streetstyle en donde ambos vistieron una chaqueta estilo motociclista. Travis, quien llevaba una chaqueta de piel, la llevaba abierta con una playera color roja y unos jeans baggy. Por otro lado, Kourtney llevó una chaqueta ovsersized combinada con unos botines largos.

Si no temes arriesgarte, llevar un look totalmente igual puede ayudarles a destacar y acaparar miradas. Ya sea que ambos lleven un traje sastre o que elijan un atuendo monocromático, siempre habrá maneras creativas de elegir prendas que se adapten a ambos y que los hagan sentir cómodos y con estilo en su cita de San Valentín. Una pieza confiable es el traje que normalmente quedará a la perfección en ambos si su plan es salir a una boda o a un evento formal. Kourtney y Travis aprovecharon bien esta prenda en la última edición de los premios Emmy; en donde a la pareja se le vio usando un traje completamente en negro, combinado con gafas de sol.

Si los guardarropas de tu pareja y tú son muy diferentes porque cada uno tiene un estilo particular, no te preocupes. Otra manera de crear un matching look ideal para cualquier cita es eligiendo un color o un mismo tono que ambos puedan incorporar en distintas prendas a lo largo de su atuendo. Puedes llevar un vestido del color que elijan mientras él puede incorporar ese mismo color en una playera o sudadera. Si alguno no tiene prendas del color, puede agregarlo en los accesorios o el calzado.

Estos son los mejores looks en pareja de Kourtney Kardashian y Travis Barker: