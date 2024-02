Esta es la dieta de Kim Kardashian para combatir la psoriasis

Hace unos días, Kim Kardashian compartió con sus seguidores en redes sociales, su más reciente brote de psoriasis en su pierna. En el video observamos su pierna enrojecida e irritada desde el tobillo hasta la pantorrilla. “No les voy a mentir, esto es doloroso. No estoy segura de qué lo está ocasionando. No he cambiado mi dieta. He probado de todo. La psoriasis apesta”, escribió la modelo en su video.

La modelo anunció que padecía de psoriasis durante un episodio de “Keeping up with the Kardashians” en donde la pudimos ver hablando con un dermatólogo sobre la condición de su piel. Desde entonces, la creadora de Skims ha compartido en diferentes momentos sobre su trayectoria sobrellevando esta patología que le ha ocasionado más de un disgusto.

Esta es la dieta que Kim Kardashian sigue para su psoriasis

No es ningún secreto que Kim Kardashian tiene uno de los cuerpos más envidiables que existen. Su disciplina, tanto con el ejercicio como con la comida, le permiten mantener un ritmo de vida lleno de eventos, entrenamientos y viajes. La empresaria y modelo ha confesado que su día comienza desde las 6 de la mañana para poder entrenar y cumplir con todas sus responsabilidades.

Parte de la dieta que Kim Kardashian lleva le permite mantener su cuerpo atlético pero también contrarrestar los efectos de la psoriasis. Aunque no existen alimentos que estén ligados directamente con los brotes de estos padecimientos, muchos doctores recomiendan mantener una dieta equilibrada y sana para poder mantener la piel libre de molestias.

Aunque no hay una dieta establecida que Kim Kardashian siga y ha evolucionado al pasar de los años, la modelo sí ha reconocido que tiene una dieta donde los carbohidratos son parte importante de la alimentación. En su mayoría, su dieta está rodeada de carbohidratos complejos como papas, camotes y muchas verduras. Desde hace ya algunos meses, Kim Kardashian ha confesado estar buscando llevar una alimentación basada en plantas. No significa que nunca consuma proteína animal pero poco a poco ha ido buscando alternativas para estos productos.

A pesar de que, en más de una ocasión, la modelo ha mostrado su amor por la pizza, suele evitar consumir alimentos procesados. En su mayoría ama el aguacate, las verduras, los pancakes de avena y las frutas.

¿Qué es la psoriasis?

Considerada una enfermedad de la piel, la psoriasis se caracteriza por la frecuente aparición de brotes de enrojecimiento y manchas escamosas sobre algunas áreas de la piel. A pesar de ser una enfermedad crónica, tiene etapas donde aparece y etapas donde se va. Mantener un estilo de vida saludable puede ser un factor importante para contrarrestar los efectos de estos enrojecimientos, incluso probar con una dieta antiinflamatoria podría ayudar a reducir estos brotes. Así como también reducir los niveles de estrés y visitar a un dermatólogo para buscar un tratamiento personalizado.

Vídeo Relacionado: Rutinas diarias para envejecer mejor Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.