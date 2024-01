6 consejos de expertos para dormir mejor

Dormir mejor es una meta casi de todos los seres humanos y es que, en la actualidad, hemos podido constatar mediante estudios científicos que mejorar los hábitos de sueño puede ser la diferencia entre una vida con padecimientos y una de mejor calidad.

A pesar de esto, y sabiendo que es la tecnología y los avances en estudios los que han comprobado la teoría que dormir bien mejora nuestra salud, también nuestra actualidad ha provocado la creación de distintas distracciones que nos alejan de este anhelo de poner atención y recuperar nuestros hábitos de descanso.

Cuando niños, los responsables de que durmiéramos a tiempo para lograr, por lo menos, nuestras 8 horas de sueño, eran nuestros padres, y quienes son los padres de esta época también buscan mantener en sus hijos una buena calidad en su descanso, pero ¿cuándo dejamos de dormir bien?

La respuesta es tan variable como la cantidad de seres humanos en el mundo, sin embargo, sí hay algunos puntos en común para poner atención y aquí te decimos los 6 consejos de expertos en sueño que te pueden ayudar a mejorar en esta importantísima actividad de nuestro día a día.

Seis consejos de expertos para mejorar nuestros hábitos de sueño

1 Prioriza tus horarios de sueño y establécelos claramente

Muchas personas dicen que cinco horas de sueño son suficientes para ellos, pero lo saludable y más recomendado es superar las siete horas y media, así que si tu jornada debe empezar a las 5 de la mañana, lo más recomendable es que estés en cama en punto de las 9 de la noche. Acuéstate y levántate a la misma hora todos los días, incluso aunque sea fin de semana y no tengas ningún plan, esto va a ayudar a reforzar tu ciclo de sueño. Lo más importante de este punto es que crees un hábito y que respetes la hora que tienes destinada para tu descanso.

2 Pon atención en el ambiente que tienes destinado para tu descanso

No importa tanto la decoración, los colores o si te gusta o no tu habitación, lo importante es que la mantengas limpia, fresca, oscura y silenciosa. Teniendo esto como una máxima en tu alcoba, será más sencillo que concilies el sueño. Sobre este espacio, seguramente tienes una televisión enfrente de tu cama, es momento de sacarla de ahí, porque de cualquier manera una de las recomendaciones más importantes es utilizar la cama solamente para dormir, no para ver tele, leer o estar en el celular.

3 Si no logras dormir en 20 minutos, sal de tu habitación

De acuerdo a la Clínica Mayo es importante que si intentaste dormir a cierta hora y en 20 minutos no logras conciliar el sueño, tu mejor opción es levantarte de la cama, no ver pantallas, pero sí realizar alguna actividad que te resulte relajante, algunas opciones son leer o escuchar música tranquila, sonidos naturales o los llamados sonidos blancos, haz esto hasta que estés más cansado y regresa a la cama.

4 Revisa lo que comes y tu actividad física

Una buena rutina de descanso no solo tiene que ver con la cama, el horario o la comodidad. Tus hábitos alimenticios y de ejercicio están íntimamente ligados, por lo que es importante que la última comida del día que hagas sea ligera y, por lo menos, dos horas antes de acostarte, esto con la finalidad de que llegues a la cama sin hambre, pero tampoco demasiado lleno. Así mismo esta norma incluye lo que bebes y tus gustos personales, evita la cafeína y bebidas azucaradas antes de dormir. También el alcohol y el tabaco pueden ser perjudiciales en esta meta. Sobre el ejercicio, busca alguna actividad que te canse, pero tampoco algo que te altere demasiado antes de ir a la cama.

5 Las siestas son buenas siempre y cuando sean medidas

La costumbre de tomar una siesta es algo que muchas culturas tienen bien arraigada y no es algo negativo, pero es importante que pongas ciertas normas en esta práctica. Una de las más importantes es que este descanso diurno no debe durar más de una hora, incluso hay estudios que dicen que el límite es media hora, así que activa la alarma y cumple con ese horario. Algo que es importante mencionar en este punto es que si en la noche no lograste dormir las horas que tienes como mínimas –que insistimos, no deben ser menos de siete y media– dormir una siesta más prolongada no será la manera en la que nuestro cuerpo compense el tiempo de sueño faltante.

6 Realiza alguna actividad relajante

Los problemas de estrés y ansiedad son reales y, muchas veces, son una enfermedad crónica que puede afectar de manera muy significativa a tus ciclos de sueño. Practicar meditación, yoga, aromaterapia o algún otro tipo de actividades holísticas puede ser muy benéfico para la hora de conciliar el sueño, por lo que es una recomendación muy buena entrenarte en esto y, de ser necesario, buscar ayuda profesional.

