6 hábitos que te ayudarán a reducir el estrés

El cortisol, comúnmente conocido como la “hormona del estrés”, ha recibido connotaciones negativas a lo largo de los años, pero en realidad su correcto funcionamiento es vital para la salud de nuestro cuerpo, además de mantenernos alerta, e incluso a salvo, en una situación de peligro.

Qué hace la hormona del estrés en mi cuerpo

El cortisol es producido por las glándulas suprarrenales, las cuales se encuentran arriba de los riñones, y entre sus funciones están regular el metabolismo, reducir la inflamación, manejar el estrés y en caso de que el cerebro se sienta en peligro, este manda una señal a las glándulas para que se genere más cortisol, el cual produce un aumento de glucosa y pone tu cuerpo en modo “acción”. Conociendo su importancia para la supervivencia, en realidad el cortisol no es para nada malo, sin embargo, el problema surge cuando tu cuerpo produce de más o no puede regresar al modo “relajado” en poco tiempo, lo que puede ocasionar otros efectos en tu salud física y mental. Aquí te contamos cómo detectar si tus niveles están elevados, y cómo reducirlos de forma natural.

Señales de que tus niveles de cortisol están altos

A pesar de que tu cuerpo está hecho para naturalmente deshacerse de los altos niveles de cortisol, estar en constante estrés puede ocasionar falta de sueño, ansiedad, problemas para concentrarte, irritabilidad o un desequilibrio en tu sistema inmune, incluso aumento de peso. Por lo tanto, ayudar a tu cuerpo con hábitos positivos y un mejor estilo de vida te hará sentir mucho mejor, y con tus niveles de cortisol en orden.

Hábitos que te ayudarán a reducir el estrés

Estos hábitos mantendrán a tu “hormona del estrés” funcionando con normalidad de forma natural.

1 Dormir suficiente

Dormir y descansar lo suficiente es vital para la salud en general, y lo recomendado es dormir de 7 a 9 horas diarias. Investigaciones han descubierto que la falta de sueño está relacionada con la generación de cortisol por nuestras glándulas suprarrenales. Así que no minimices tu sueño, y dejar tu celular, o cualquier pantalla con luz, una hora antes de acostarte puede ayudar significativamente.

2 Manterte en movimiento

Seguramente lo has escuchado miles de veces, pero no hay nada mejor para nuestro cuerpo que mantenernos activos. No tienes que ser un atleta de alto rendimiento, pero moverte regularmente, incluso salir a caminar unos minutos diarios, reduce tus niveles de estrés y además produce químicos de la felicidad, como serotonina y endorfinas.

3 Practicar técnicas de relajación

Incluir en tu rutina diaria técnicas de relajación como meditación, respiraciones profundas, yoga o tai chi, no sólo te ayudarán a reducir el estrés y manejarlo de mejor forma, si no que al poner a tu cuerpo en “modo avión”, pueden ayudar a reducir la presión arterial y ritmo cardiaco. Haz uso de la tecnología y aprovecha las meditaciones guiadas gratuitas que se encuentran en Spotify o Youtube.

4 Encontrar un hobbie

Hacer cosas que nos gustan, como pintar, cantar o bailar, tal vez no evite que sucedan cosas estresantes en nuestra vida, pero estudios han demostrado que este tipo de actividades, en específico las que tienen que ver con el arte, son terapéuticas para el manejo del estrés, incluso para reducir síntomas de depresión. Tu ánimo estará en un mejor estado y tu mente se sentirá en calma.

5 Agradecer todos los días

El estrés suele reducir nuestro enfoque, por lo que mantener una práctica al día de agradecimiento, ya sea a través de journaling, una meditación o con una imagen de fondo en tu celular de tus seres queridos o mascotas, te ayudará a cambiar el enfoque en pensamientos más positivos. Lo que en consecuencia, reducirá tus niveles de estrés.

6 Nutrir relaciones sanas y positivas

Aunque no lo creas, las conecciones sociales solidas son cruciales para el manejo del estrés. Por lo que es importante, y por salud mental, que pongas límites con las relaciones y personas que pueden estar generando negatividad en tu vida. Nutre las relaciones en círculos sociales donde te sientas apoyado, haz voluntariado o únete a clubs que compartan intereses contigo.

