Beneficios de tomar el sol durante el embarazo como Evaluna Montaner

Las mañanas soleadas y el inicio de las vacaciones hace imposible no pensar en una mañana acostados bajo el sol para llenarnos de todos sus beneficios. Cuando se trata de las “mom to be”, las preocupaciones respecto a la exposición al sol pueden incrementar por todos los cambios hormonales que suceden en el cuerpo y piel durante el embarazo. Aunque no lo creas, tomar el sol con tu baby bump es posible y Evaluna Montaner nos lo demostró durante el fin de semana.

La cantante y actriz ha conmovido a sus seguidores desde la noticia de su segundo embarazo junto a su esposo Camilo. Este segundo bebé, quien ya es conocido como Amaranto, ha enamorado al público no solo por el poético video que la pareja hizo para anunciarlo sino también por las apariciones de Evaluna mostrando su baby bump. Estos últimos días, la joven publicó una serie de fotografías donde mostraba un resumen de sus últimos días pasando tardes de sol en bikini mientras presume su nueva pancita.

©evaluna



Evaluna compartió en sus redes sociales cómo su pancita ha ido creciendo.

Así puedes tomar el sol durante el embarazo

No es ningún secreto que el cuidado a la piel durante el embarazo debe hacerse de manera más rigurosa y con mayor cuidado debido a la sensibilidad que ésta presenta durante esta etapa. Los expertos recomiendan tomar nuevas precauciones para evitar que la piel pueda sufrir daños innecesarios debido a la alta sensibilidad y al cambio hormonal que el embarazo conlleva. Sin embargo, tal como Evaluna Montaner lo demuestra, un rato de sol es posible siempre y cuando se tomen las recomendaciones adecuadas.

La principal recomendación que cualquier persona debe seguir, y en especial las futuras mamás, es cargar siempre con un protector solar que cubra a la perfección la zona abdominal durante un día por la playa o debajo del sol. Siempre es mejor consultar con tu médico de cabecera sobre las mejores opciones de productos dermatológicos para ti ya que existen muchos componentes que no se recomiendan durante la etapa de gestación. Incluso puedes optar por marcas que incluyan líneas de productos y protectores solares específicos para futuras mamás y así tomar el sol de manera segura y confiada.

©evaluna



Desde su embarazo con Índigo, la pareja disfruta de pasar días bajo el sol y en la playa.

Otra sugerencia muy común entre las mujeres embarazadas es evitar acostarse boca arriba bajo el sol. Es mucho más recomendable llevar una silla en la que puedas acomodarte en la playa o junto a la alberca. Si lo que buscas es pasar un rato en un camastro leyendo un libro o relajándote, puedes acomodarte de lado para evitar que tu baby bump reciba directamente los rayos del sol.

Los beneficios que el sol tiene durante el embarazo son numerosos siempre y cuando no se abuse de la exposición y siempre se tomen las precauciones necesarias. Se ha comprobado que recibir una dosis de vitamina D puede ayudar al crecimiento y fortalecimiento de los huesos del bebé. Además, pasar un rato bajo el sol puede ayudarte a disminuir la fatiga o el cansancio tan característico del embarazo. Si buscas mejorar tu estado de ánimo durante el embarazo, puedes probar pasando de 10 a 15 minutos bajo del sol.

Ahora ya sabes que estas vacaciones puedes disfrutar de un día de playa, un paseo en barco o unas horas junto a la alberca con tu baby bump. Seguir las recomendaciones de expertos y disfrutar de la temporada de sol puede ayudarte a sacar el mayor provecho a la primavera verano como Evaluna Montaner lo hace.