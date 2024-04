Evaluna Montaner muestra su crecida pancita de embarazo bailando salsa con Camilo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry viven con gran ilusión la dulce espera de Amaranto, su segundo bebé, mientras sus fieles seguidores están ansiosos por conocerlo. El feliz papá ha revelado que tiene previsto que el nacimiento se en casa, tal como ocurrió con su primogénita Índigo. A la espera de que llegue el gran día, la pareja se ha dejado ver bailando de felicidad, y la joven mamá ha presumido su cada vez más grande pancita de embarazo.

©@camilo



Camilo y Evaluna están emocionados con la próxima llegada de Amaranto.

El cantante colombiano tomó su cuenta de Instagram para compartir una sesión de baile muy especial junto a Evaluna, pues fue al ritmo de Una Vida Pasada, su recién estrenado tema en colaboración con Carín León en el que incursionan juntos en la salsa. “Bailando los tres”, escribió Camilo en su publicación, refiriéndose sin duda a Amaranto, quien desde la pancita de su mamá ya ha podido sentir su buen ritmo.

En el video se veía a la actriz de 26 años muy guapa, usando unos pantalones negros descaderados y un top blanco corto, mientras bailaba alegremente con Camilo, quien también se mostraba muy sonriente.

Inevitablemente llamó la atención el tamaño de su baby bump, pues en cuestión de semanas ha crecido considerablemente. Hace apenas unos días Evaluna se dejó ver feliz disfrutando en la playa, dejando ver su pancita en bikini. Los seguidores de la hija de Ricardo Montaner han coincidido en que a ella le sienta de maravilla el embarazo, pues irradia un brillo especial en esta etapa.

©@evaluna



Evaluna tiene un hermoso brillo pre mamá.

La pareja se prepara para el nacimiento de Amaranto

Se estima que Evaluna y Camilo le den la bienvenida en agosto, durante el verano. Este momento será sumamente importante para la pareja, por lo que ha decidido vivirlo desde la intimidad de su hogar. “Lo vamos a tener en la casa, eso es lo que quiere Evaluna, Índigo nació en la casa también”, contó el colombiano hace poco en una charla con el boricua Jorge Pabón ‘Molusco’. “Quisiera recibir yo a Amaranto, es complejo, parece que es: ‘Pon las manos’, no, esto todo un asunto. Mi esposa me tiene ahí estudiando para poder ayudarla”, explicó el cantante.

©@evaluna



La pareja ha decidido que su segundo bebé también nazca en casa.

En ese mismo espacio, el intérprete de éxitos como Vida de Rico se refirió además al revuelo que causó el nombre que eligieron para su segundo bebé, de quien hasta ahora se desconoce el sexo. “Yo ya sabía... La gente nos va a tirar piedras porque se llama Amaranto, ¿por qué no se llama Amaranto o Amaranta? y ¿por qué va a nacer en la casa y por qué no la llevan a un hospital?, ¿por qué no le ponen a Evaluna anestesia?, si ella no quiere”, expresó Camilo.

“Todo el mundo siente que tiene autoridad de meterse en un montón de cosas y todo bien que lo hagan, pero yo necesito cuidar de mi interioridad cuando pasan todas esas cosas, porque las veces en las que yo sí he dejado que esos tomates me peguen en la cara yo he perdido muchos días de paz y eso no te lo devuelve nunca nadie”, expuso.