Evaluna comparte cómo es su vida de mamá con Índigo, de dos años, y su segundo embarazo

Evaluna Montaner y Camilo Echverry viven uno de los capítulos más felices de su vida en familia. La pareja está a la espera de Amaranto, su segundo bebé, y mientras llega el gran día de conocer al hermanito o hermanita de Índigo, en la casa de los cantantes ya se han comenzado a sentir los cambios que conlleva tener dos niños bajo el mismo techo. De entrada, los deberes en casa se han duplicado, pues los esposos preparan la llegada del bebé, además de que Índigo está en una etapa donde tiene mucha energía y ha sido su mamá quien ha dejado ver cómo es su vida ahora; entre una pequeña de dos años y un avanzado embarazo.

Evaluna Montaner y su pancita

A través de Instagram stories, la artista de 26 años compartió un video de lo más divertido acompañado del tema Una vida pasada de Camilo y Carín León. En el clip, Evaluna muestra su baby bump con una t-shirt oversized en color gris. De pronto, se alza la camiseta para mostrar su pancita, la cual está más allá del segundo trimestre. La pancita de la cantante está decorada con unas estampas que su hija mayor pegó en su pancita a modo de decoración y travesura. Junto al tierno video, la intérprete escribió: “¿Cómo es tener a una niña de dos años y estar embarazada al mismo tiempo?”. Más abajo, la joven madre comentó sobre las pegatinas: “Y están bien bien pegados”.

Por estos días, en casa Evaluna y Camilo están preparando todo para la llegada de su segundo hijo, del cual hasta el momento no han revelado su sexo. Además de esto, probablemente también estén preparando a Índigo para que asimile la llegada de su hermanito o hermanita, quien se convertirá en su cómplice de juegos y travesuras.

La pancita de Evaluna con stickers

Evaluna y Camilo no solo están haciendo los ajustes apropiados en su casa y su rutina para la llegada de Amaranto. El cantante, quien recién lanzó el tema Autodiagnóstico, se está preparando para participar en el nacimiento de su segundo hijo, el cual nacerá en su casa, justo como Índigo. La pareja, quien se ha caracterizado por llevar una vida con hábitos saludables y naturales, ha tomado la decisión de tener un parto en casa con el apoyo de una doula. “En el parto de Índigo yo fui una especie de acompañante activo, pero no tenía el conocimiento para asistir activamente. Quisiera recibir yo a Amaranto, es complejo, parece que es: ‘Pon las manos’, no, esto todo un asunto…”, dijo en una charla concedida al canal de YouTube del entrevistador boricua conocido como el Molusco.

Evaluna y Camilo en la reciente entrega de Premio Lo Nuestro

Para esta tarea, Evaluna lo ha puesto a leer bastante sobre el tema. “Mi esposa me tiene ahí estudiando para poder ayudarla. Mi esposa es lo máximo, es la mujer más virtuosa del mundo, fantástica. Ella es todo…”. El cantante además fue puntual al confirmar el sitio en el que ambos esperan que su hijo pueda nacer. “Lo vamos a tener en la casa, eso es lo que quiere Evaluna, Índigo nació en la casa también…”.