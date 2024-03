Evaluna Montaner presume su creciente pancita de embarazo en bikini

El gran día está cada vez más cerca para Evaluna Montaner y su esposo Camilo Echeverry. La joven pareja está en la dulce espera de Amaranto, su segundo bebé, y no podría estar más emocionada. Los cantantes ya han compartido algunos detalles de esta feliz etapa por la que están atravesando con la que se convertirán en una familia de cuatro. Si bien en un inicio la actriz y cantante jugó al despiste, ahora se ha mostrado más abierta en redes sociales sobre su embarazo, y recientemente compartió una foto en la que dejó ver su baby bump en todo su esplendor.

©@camilo



Camilo y Evaluna están emocionados con la próxima llegada de Baby Amaranto.

El pasado fin de semana, la hija de Ricardo Montaner tomó su cuenta de Instagram para compartir un carrete de fotos, cuya primera imagen era un posado suyo en la playa. “Hola, holaaaaa. La panza va creciendo ¡y la sonrisa también! Aquí unas cositas de este mes, los quiero”, escribió Evaluna.

En la foto se veía a la joven mamá sentada en un camastro, ataviada en un bikini café que dejaba completamente al descubierto su creciente pancita de embarazo. Evaluna posó con los ojos entrecerrados y una linda y espontánea sonrisa. La intérprete de 26 años no reveló detalles de su ubicación, solo a sus espaldas podía verse un edificio parecido a un hotel, y más camastros sobre la arena blanca.

©@evaluna



Evaluna dejó ver su pancita de embarazo en todo su esplendor.

“Por cierto, dirigí el video de la nueva canción de @nicolezignago y @camilo, MIMOS. Me gustó mucho. Espero que a ustedes también”, agregó en su publicación, en la cual adjuntó también algunas imágenes de su trabajo como directora en este proyecto.

Entre las fotos que compartió Evaluna hubo una que especialmente provocó ternura entre sus seguidores: una toma de su primogénita Índigo. La imagen, cuidadosamente tomada para no mostrar su rostro, dejó ver a la pequeña sentada sobre sus piernas, dejando ver sus piecitos un poco sucios por caminar descalza. Esta fotografía hizo un match perfecto con la última del carrete de la actriz, que fue una foto de Camilo totalmente verdes, al parecer, por caminar sin zapatos sobre el pasto.

©@evaluna



Índigo y Camilo comparten el gusto por caminar descalzos.

Camilo se prepara para el parto de su esposa

No solo Evaluna se está preparando para el nacimiento de su segundo bebé, pues también Camilo lo está haciendo, ya que quiere participar activamente en el parto. La pareja, que optó por un nacimiento en casa con su hija Índigo, ha optado por esta misma alternativa para Amaranto.

“Lo vamos a tener en la casa, eso es lo que quiere Evaluna, Índigo nació en la casa también”, contó el colombiano recientemente en una charla con el entrevistador boricua Jorge Pabón ‘Molusco’. “En el parto de Índigo yo fui una especie de acompañante activo, pero no tenía el conocimiento para asistir activamente. Quisiera recibir yo a Amaranto, es complejo, parece que es: ‘Pon las manos’, no, esto todo un asunto. Mi esposa me tiene ahí estudiando para poder ayudarla. Mi esposa es lo máximo, es la mujer más virtuosa del mundo, fantástica. Ella es todo”, expresó.