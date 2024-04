Megan Fox sorprende con un nuevo color de cabello

Si hay algo que todos deberían hacer, por lo menos una vez en la vida, es salir de la zona de confort y teñirse el cabello del tono preferido. A veces el miedo por el qué dirán, la preocupación de conseguir un cabello dañado, o simplemente, los minuciosos cuidados que un cambio así conlleva, son razones suficientes para desistir. Sin embargo, basta con mirar a nuestras celebridades favoritas para entender que un cambio siempre será para bien. Cambiar el color del cabello se ha convertido en una especie de ritual con el que las celebridades cierran un ciclo o anuncian una nueva temporada en su vida. Tal es el caso de Megan Fox, quien nos sorprendió no solo con la noticia de su separación con su prometido Machine Gun Kelly, sino con un radical cambio de look.

El nuevo color de cabello de Megan Fox

No es ningún secreto que Megan Fox es una de las celebridades que ha sabido atreverse cuando de belleza se trata. Hasta hace muy poco tiempo, era uno de nuestros principales referentes de la tendencia del cabello rosa por la manera en la que había sabido llevar este color a nuevos niveles. También la hemos visto en su faceta de color cobrizo y hasta un color rojo vibrante. Hoy, sin embargo, ha decidido dar un giro 180º a su cabellera como una manera de cerrar una temporada amorosa en su vida.

©meganfox



Megan Fox sabía cómo estilizar su cabellera rosa para sacar el mayor provecho al color.

Si el cabello rosa no era lo suficientemente sorprendente, la actriz nos ha dejado sin palabras al sorprender en sus redes sociales luciendo un color nuevo e inesperado. Y es que la actriz eligió un tono gris platinado con pequeños destellos azules que promete convertirse en la nueva tendencia. El color, que oscila entre el gris y el azul, ha sido descrito como “ice-blue” por este toque invernal que le da a su look. El cambio de tinte no fue la única sorpresa que dio Fox, ya que también estrenó un nuevo corte de cabello; ideal para la temporada. Se trata de un corte bob completamente recto; uno de los más icónicos entre las celebridades.

Megan nos demuestra que, al decolorar nuestra cabellera, no es necesario eliminar nuestro color natural por completo pues ambos pueden convivir a la perfección. Con este cambio de look, la actriz mostró su raíz castaña; dejando en claro que la cobertura completa no es necesaria al teñir el cabello y que, mantener las raíces al natural, puede darle un efecto único al beauty look.

3 consejos para cuidar tu cabello al estilo de Megan Fox

Si al ver las fotos de la actriz, también comenzaste a considerar un cambio de look replicando su cabello, queremos dejarte algunas recomendaciones para evitar que tu cabello se dañe y puedas obtener el mayor provecho del color y del tinte.

1. La mascarilla será tu mejor aliada

Así como nuestro rostro necesita una mascarilla facial para poder desintoxicarse después de muchos días; nuestro cabello también requiere de beneficios similares. Aplicar una mascarilla hidratante de 1 a 2 veces por semana, dejándola actuar por 20 minutos, puede hacer toda la diferencia en el acabado de tu cabello.

2. No laves tu cabello en exceso

Lavarlo todos los días puede ser agresivo para tu cabello si éste está decolorado, por lo que muchos expertos recomiendan espaciar las lavadas y así, evitar daños. Sin embargo, si tu cabello es graso o no te sientes cómoda alternando las duchas capilares, siempre es recomendable utilizar un shampoo y acondicionador suave especial para cabello teñido.

3. Evita el calor

A pesar de que las herramientas de calor deben ser utilizadas con cuidado sin importar tu tipo de pelo, para las cabelleras teñidas es recomendable dejar a un lado la plancha o el rizador para evitar que el cabello se seque o quiebre. Evita el uso de estas herramientas e implementa un protector térmico en caso de que usarlas sea necesario.