Megan Fox lanzará su revelador libro de poemas, ‘Pretty Boys Are Poisonous’

Megan Fox tiene mucho qué contar sobre su vida artística y personal, y en la publicación de su primer libro, Pretty Boys Are Poisonous, revelará los secretos de los hombres con quienes ha coincidido. La propia actriz de 37 años anunció la publicación a través de sus redes sociales, en donde confirmó que estará a la venta el 7 de noviembre.

“Escribí un libro”, die Megan en su cuenta de Instagram, en donde además, muestra la portada que pronto podremos ver en las tiendas. “Estos poemas fueron escritos en un intento de calmar la enfermedad que se ha enraizado en mí debido a mi silencio. He pasado mi vida entera guardando esos secretos de los hombres, mi cuerpo duele por llevar el peso de sus pecados”, anotó en una imagen que acompaña a su publicación.

“Mi libertad vive en las líneas de estas páginas y espero que mis palabras puedan inspirar a otros a recuperar su felicidad e identidad usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado, en la obscuridad”, añade. Y destaca que, aunque aún faltan tres meses para el lanzamiento, la pre orden ya está disponible.

La necesidad de expresarlo todo

Además del lanzamiento de su libro, Megan está dispuesta a no guardarse nada. Así como la hemos visto en sus recientes publicaciones en las redes sociales, en donde se muestra tentando a la autoridad virtual con sus fotos desnuda, la actriz de 37 años se expresa sobre la vida misma cada vez que tiene la oportunidad.

Semanas atrás aseguraba que, mientras era considerada una de las mujeres más bellas del planeta, en casa y frente al espejo ella no se sentía bella. “Tengo dismorfia corporal. Nunca me he visto como me ven los demás. Nunca en toda mi vida he amado mi cuerpo, nunca jamás”, aseguró en entrevista con Sports Illustrated.

