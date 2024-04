El consejo de Megan Fox tras cancelar su boda: ‘No desperdicien su energía en los chicos’

Después de cancelar su compromiso matrimonial con Gun Machine Kelly, Megan Fox ha vuelto a abrir su corazón y en una charla con E!, durante el Festival Revolve, alentó a las jovencitas a enfocarse en el crecimiento personal y dejar para después los romances. Con 37 años de edad, la actriz sabe de lo que está hablando, ya que ella se embarcó en una relación seria con el actor Brian Austin Green cuando apenas tenía 18 años de edad. Debido a que comenzó su vida amorosa muy temprano, reconoce que hubo varias cosas que se perdió, como disfrutar de la soltería, una etapa que recién está experimentando.

Las palabras de la experiencia

En esta charla, la presentadora le pidió a Megan que le diera un consejo a todas esas mujeres solteras que las estaban escuchando: “No sé si soy la mejor persona para dar consejos, pero mi consejo es simplemente: aprendan una habilidad, desarrollen un pasatiempo y no desperdicien su energía en los chicos”, dijo. Aunque hace un par de años Megan se mostraba muy enamorada y lista para volver a caminar al altar, ahora, la actriz se muestra más interesada en enfocarse en sí misma.

Megan fue más allá e intentó explicarles a las jovencitas por qué, no es buena idea enfocar toda su energía en los hombres: “Todo lo que harán es agotarte, así que sigue adelante e invierte en ti misma”, detalló. Fue la propia Megan quien compartió este clip con sus más de 21.8 millones de seguidores en Instagran, donde escribió: “Consejo de vida de un experto en relaciones”. La recomendación de Fox ya le dio la vuelta al mundo, pues sus palabras fueron retomadas por varios medios de comunicación.

Su relación más seria en la juventud

A finales de marzo, Megan Fox se sinceró durante su visita al podcast de Alex Cooper, Call Her Daddy, donde habló como nunca de su matrimonio con el actor de Beverly Hills 90210 y de su actual relación con Gun Machine Kelly. En esta charla, dijo: “En primer lugar, déjame decirte que no fui una gran novia para Brian, seré muy honesta, sería fácil para mí quejarme o dejar que pareciera que esa relación era de una forma, en que tal vez no era genial, porque era joven. Realmente no debería haber estado en una relación a ese nivel de compromiso y de esa magnitud. No debería haber estado involucrada en eso cuando tenía 18, 19, 20, 21, 22, 23, no debería haber estado”.

¿Terminó definitivamente con el rapero?

Sobre su relación con el rapero Gun Machine Kelly a quien describió como su alma gemela, Megan aseguró: “Lo que he aprendido al estar en esta relación es que no es para consumo público. Así que creo que por ahora no tengo ningún comentario sobre el estado de la relación en sí. Lo que puedo decir es que eso es lo que me refiero con mi alma gemela, siempre habrá una atadura a él, pase lo que pase. Más allá de eso, no estoy dispuesta a dar explicaciones”.