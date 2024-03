El cabello rosa está de moda y Shakira lo confirma

Esta semana no podría ser más espectacular y emocionante para Shakira, quien en un par de días estará lanzando su próximo álbum musical titulado “Las mujeres ya no lloran”. Con este lanzamiento en puerta, la cantante colombiana vuelve a ser tendencia; sobre todo después de publicar unas fotografías promocionales para su nuevo videoclip “Puntería”, donde no solo sorprendió al estar acompañada de Lucien Laviscount, sino por su reciente cambio de color en el cabello.

En la serie de fotografías, publicadas por Shakira en sus redes sociales, podemos verla luciendo feliz junto al actor de “Emily in Paris” portando lo que parece ser un vestido rosa pastel con joyería en color dorado. Lo que más destaca de la publicación fue el cabello de la cantante que hizo el juego perfecto con su atuendo y su maquillaje al estar teñido en color rosa claro. El maquillaje de la intérprete de “Monotonía” complementó con unos labios en color rosa y unas sombras en el mismo tono.

Shakira y otras celebridades que han llevado el pelo rosa

El nuevo color de cabello de la cantante nos confirma que el tinte rosa puede ser nuestra apuesta para esta temporada. La colombiana no aplicó el color por completo en su cabello sino que agregó color en algunos mechones para dejar su ya conocido rubio platinado como base. Si tu color actual es claro, este hairstyle, inspirado en el de Shakira, podría ser la opción perfecta para un cambio de look no tan radical. Sin embargo, la cantante no ha sido la única que ha demostrado que el rosa es el color ideal para atreverse a un nuevo look, pues más de una celebridad lo ha sabido llevar con mucho estilo.

Megan Fox

No cabe duda que la actriz, Megan Fox, ha sabido cómo deslumbrar y sorprender con el paso de los años. En sus más recientes apariciones, la hemos visto no solo llevar increíbles looks llenos de sensualidad, sino que también ha apostado por el cabello rosa. Fox nos demuestra que la edad jamás será un impedimento para teñirse el cabello y que nunca es tarde para darle una oportunidad al color rosa. La actriz fue vista tanto en los premios People Choice Awards como en una fiesta en celebración de los Grammys, llevando una larga cabellera en capas, como es ya tradicional en ella, que dejaba al descubierto un color rosa similar al de Shakira pero más vibrante.

Karol G

Siguiendo el mismo tono que Shakira, Karol G es otra de las latinas que descubrió que el color rosa podría jugar a su favor. A pesar de que no es ninguna sorpresa que la intérprete de “Bichota” haga cambios radicales en el color de su cabello, siguiendo su evolución musical, el cabello rosa fue una sorpresa muy favorecedora. La cantante aplicó el color sobre su cabello rubio, previamente decolorado, para dar un acabado rosa pastel de medias a puntas. Este femenino tono es ideal para darle vida al bronceado del verano.

Kylie Jenner

La influencer y empresaria también ha experimentado con su color de cabello y lo demostró al publicar un video en su cuenta de TikTok donde mostraba una cabellera en color rosa claro. En la descripción del video, Jenner hizo referencia al año 2014 donde llevó un estilo similar. Aunque fue tan solo un video y el cambio de look no fue permanente, sus seguidores no tardaron en emocionarse por el color y lo radiante que Jenner lucía.