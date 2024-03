En este mundo hay dos tipos de mujeres cuando de uñas se trata: las que se atreven a llevar diseños coloridos y divertidos con aplicaciones y efectos, y las que prefieren un look más conservador y natural. Y aunque celebridades como Hailey Bieber sin duda alguna puede tener las dos personalidades, el estilo natural se ha apoderado de su más reciente manicure.

¿Qué son las ‘blush nails’?

Cada temporada, así como en la moda, en los diseños de uñas también se marcan tendencias, y de acuerdo a algunas celebridades, incluidas Hailey Bieber, Kylie Jenner y Valentina Ferrer, hay un nuevo estilo ganando popularidad, las blush nails, las cuales consisten en imitar o dar la misma sensación de las mejillas rosadas en un día de calor. El diseño de color no es magenta ni rosa pastel, si no un rosa muy claro mezclado con un blanco lechoso para darle ese acabado translúcido, natural y rosado.

Cómo lleva Hailey Bieber las blush nails

Otro día, otro manicure de Hailey Bieber que queremos recrear. La fundadora de Rhode, modelo e influencer se ha convertido en el mayor referente cuando de uñas se trata, no sólo creó el concepto de glazed donut mani, si no que también nos hizo querer recrear su french amarillo, el almendrado en verde limón y su diseño navideño con unos moños muy “coquette”.Y más recientemente, el diseño minimalista y femenino que viene a reemplazar el naked french.

En su más reciente publicación de Instagram, Hailey compartió un carrusel desde una desconocida playa, donde entre tortugas marinas, conchas de mar, selfies en un bikini rojo, sombrero de paja y unos lentes cereza de vibra retro, dos cosas brincaron a la vista de todos: un blush en barra que se podría tratar de un nuevo lanzamiento de su línea de skincare, Rhode, y un manicure de forma almendrada a juego.

Sin embargo, Hailey Bieber no es la única que se ha decantado por esta tendencia, si no que otras celebridades como Kylie Jenner, Sydney Sweeney y Valentina Ferrer también han optado por este look, tan chic y fresco, para la llegada de la primavera. Así que aquí te dejamos cómo lo llevan ellas para que te inspires, y no olvides llevarlas de referencia a tu siguiente cita con la manicurista.

Estas son las celebs que llevan blush nails esta temporada