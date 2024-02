La ‘nail artist’ de Hailey Bieber compartió el tutorial para recrear su ‘french glazed’ favorito

Los diseños de uñas de la modelo y empresaria, Hailey Bieber, se han vuelto todo un tema de conversación entre los amantes de la belleza, ya sea que esté haciendo viral el acabado aperlado “glazed donut”, la versión en color café “chocolate glazed donut”, o lleve un french con mini cerezas, si Hailey tiene un nuevo diseño de manicure, queremos saberlo.

El “glazed donut nails” original de Hailey Bieber

La mente maestra detrás de estos divertidos y femeninos diseños es su nail artist de cabecera Zola Ganzorigt, o Nailsbyzola como se hace llamar en su perfil de Instagram con más de 150 mil seguidores. La talentosa manicurista con base en Los Angeles tiene clientes como Kendall Jenner, Sidney Sweeney, Vanessa Hudgens, Adele y Sabrina Carpenter, por lo que su cuenta es un must follow si quieres inspiración para tu siguiente mani. Y para las fans de Hailey, Zola acaba de compartir el tutorial para recrear el diseño que se hizo la esposa de Justin Bieber para las fiestas navideñas, pero que afortunadamente, no es muy festivo, si no que podría usarse en cualquier momento del año. El diseño es un french blanco con el efecto “glazed” y un moñito dorado muy “coquette”.

Cómo recrear el manicure “coquette” de Hailey Bieber

Aunque en el video no lo menciona, Ganzorigt compartió los productos que utilizó para el sencillo diseño de Hailey en los comentarios de su video: para la base utilizó un rosa translúcido de OPI llamado Bubble Bath, para el french el blanco lechoso Funny Bunny también de OPI, y para el efecto “glazed” un polvo de efecto cromado en tono aperlado que se puede conseguir en distribuidoras de materiales profesionales para uñas, así como los stickers de moñito en dorado metálico que puedes colocar y sellar con top coat. O si prefieres, así puedes pedirlo en tu salón de uñas favorito.

En cuanto a los moños, antes de volverse una insignia de la estética “coquette”, Hailey Bieber ya era fan de ellos, ya que no sólo llamó “Ribbon” a uno de sus Peptide Lip Treatments en Rhode, donde la imagen publicitaria gira alrededor del ballet, sino que a finales del año pasado se hizo un mini tatuaje de moño en una de sus manos. Claro que el tatuaje es opcional, pero el manicure sin duda estará en nuestro mood board para este año.

