Esto es lo que debes saber antes de teñirte el cabello rojo como Dua Lipa

Las recientes apariciones de Dua Lipa en diferentes premiaciones nos recuerdan una cosa: nunca hay que tenerle miedo a un cambio de look. La intérprete de “Houdini” ha tenido diferentes estilos de cabello en los últimos años. Ha pasado del color negro o colores fantasía a un tono rubio. En las últimas semanas, nos sorprendió con un nuevo tinte que combina tonos rojizos con algunos toques cafés. Este color no solo anticipa una nueva era musical junto a sus dos últimos lanzamientos, sino que también nos recuerda que este tono puede ser nuestro próximo cambio de look.

A pesar de que teñirse el cabello en tonos rojizos nunca pasa de moda por su versatilidad, es importante mencionar que éste es un tinte que requiere de diferentes cuidados y consideraciones. La belleza y popularidad del color recae en lo mucho que tu cabellera destaca al llevar un color así pero, aún hay muchas personas que temen tomar el riesgo. Aquí te contamos todo lo que debes saber antes de tener el cabello como Dua Lipa.

Lo que debes considerar antes de teñirte el cabello en color rojo como Dua Lipa

Elige el tono adecuado

Como sucede con muchos tintes de cabello, no existe solo un tono para elegir y el rojo no es la excepción. La clave para poder llevar este cambio de look a un nuevo nivel está en seleccionar el color rojo que vaya mejor con tu tipo de piel. En el caso de Dua Lipa, el tono del tinte se mueve entre rojo y café; tal como lo afirma su colorista Ben Gregory. Esta selección luce a la perfección con la piel bronceada de la cantante; quien ha combinado su hairstyle con atuendos en la misma paleta de color.

El primer paso es encontrar si tu tono de piel se inclina más por los tonos fríos o los cálidos. De esta manera, podrás elegir el tinte que mejor se ajuste a tus necesidades. Si tu piel es fría, puedes elegir un tono color canela, un rojo cobrizo o uno que se incline más al color rosa. En cambio, si eres de tonos cálidos, puedes elegir tonos rojizos más obscuros o que tengan destellos de color vino.

El color rojo requiere un mayor mantenimiento

Es bien sabido que teñirte el cabello rojo es un reto debido al mantenimiento que se tiene que seguir para que permanezca sano y deslumbrante. Lo más probable es que si decides tomar este paso, tendrás que estar consciente de que al menos cada 6 semanas tendrás que retocarte el color. Además, el tinte rojo es conocido por lo rápido que puede desvanecerse con cada ducha. Es por eso que recomendamos esperar tres días para lavarlo después de teñirlo. Al ser un color que tiende a perder su intensidad con el paso de los días, siempre se recomienda bañarse con agua fría, aplicar acondicionador y utilizar productos matificantes. Otro tip importante es evitar las herramientas de calor para mantener un acabado sano y brilloso.

Tu maquillaje y tu look tendrán que hacer match perfecto con tu cabello

El color y corte de nuestro cabello se ha convertido en un accesorio más para cada persona. Nuestro hairstyle dice mucho de quiénes somos y de lo que queremos reflejar. Además, llevar el cabello en algún tono rojo siempre destacará. Por eso, tendrás que prestar mayor atención al maquillaje que usas y a los colores de tu look para evitar una saturación de elementos. Para los Golden Globes, Dua Lipa eligió un maquillaje con tonos bronceados y labios nude que resaltaron a la perfección su cabello. Para los BAFTA, la cantante mantuvo la esencia en tonos bronceados y lo acompañó con un vestido rojo vibrante. Sin duda, si tomas la decisión de unirte al “club de las pelirrojas”, tendrás que comenzar a ser más intencional con tus looks para sacar el mayor provecho a este color.

