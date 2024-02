En la cuenta regresiva para los Oscar, y tras una emocionante temporada de premiaciones, llegan los Premios BAFTA 2024, donde se premia lo mejor del cine británico e internacional desde el Southbank Centre’s Royal Festival Hall en Londres con David Tennant como host de esta edición.

Después de un inicio de temporada donde los Golden Globes, los Emmy y los Grammy nos han regalado sorpresas como la aparición de Céline Dion, el viral beso entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, los 5 cambios de vestuario de Miley Cyrus o el récord de Taylor Swift, sin duda esta noche no se quedará atrás, ya que una de las presentaciones musicales confirmadas estará a cargo de Sophie Ellis-Bextor por “Murder on the Dancefloor”, el hit del 2001 que se volvió viral por su aparición en “Saltburn”.

Con “Anatomy of a Fall”, “Poor Things”, “Oppenheimer” y “Saltburn” como las más mencionadas y nominadas para este año, la alfombra roja se ha vuelto la pasarela de las mayores estrellas de Hollywood en los BAFTAs. Con sus estilistas trabajando a tope para deleitarnos con sus más inesperadas y sofisticadas creaciones esta temporada, estos son los mejores looks que desfilaron en la 77 edición de los reconocimientos otorgados por la Academia Británica, donde el rojo y el peach fuzz, color de la temporada, reinaron como los tonos elegidos por los asistentes.