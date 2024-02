Dua Lipa reemplaza su vestido rojo por uno de encaje para el ‘afterparty’ de los BAFTAs

La cantante Dua Lipa, quien acaba de lanzar el nuevo video de su sencillo “Training Season”, se ha convertido a lo largo de su carrera en una de las celebridades mejor vestidas y referencia de moda para muchos. Con su reciente cambio de look a pelirroja, la cantante de 28 años sabe cómo dominar cualquier alfombra roja, y durante esta temporada de premiaciones, no ha sido la excepción.

La cantante ha tenido que asistir a casi todas las premiaciones gracias a su exitosa canción “Dance The Night” para la película de “Barbie”, por lo que el día de ayer desfiló sobre la alfombra roja de los Premios BAFTA 2024 en el Southbank Centre’s Royal Festival Hall en Londres, demostrándonos que su estilo es tan mutifacético como su música. Y eso nos lo dejó claro al cambiar en una sola noche, de un look clásico a uno más sexy y sofisticado, para la afterparty de los premios de la Academia Británica.

El cambio de look de Dua Lipa para el afterparty de los BAFTAs

La estrella del pop eligió para su primer look durante los Premios BAFTA un elegante vestido rojo con silueta griega y con una dramática capa de Valentino, el cual accesorizó con joyería de diamantes de Tiffany & Co., maquillaje natural en tonos café y unas ondas estilo old Hollywood para resaltar su color de cabello rojizo.

Unas horas después, Dua dejó de lado el atuendo formal por uno más chic, sexy y juvenil, también firmado por Valentino, el cual consistía en un vestido negro con transparencias y encaje en la falda que se convertían en plumas que llegaban hasta el piso y un diminuto listón en la cintura en forma de moño. La actriz accesorizó su look para la afterparty anual de British Vogue y Tiffany & Co., con una impresionante gargantilla dorada con diamantes, aretes a juego y un clutch negro de piel. Sin embargo, su mejor accesorio, y el que más llamó la atención, fue su nueva pareja Callum Turner, de quien llegó de la mano a la fiesta.

Dua Lipa y Callum Turner: la pareja del momento

A pesar de que ya se les ha visto juntos públicamente en distintas ocasiones, Dua Lipa y el actor británico, Callum Turner, decidieron no posar juntos en la alfombra roja, aunque sí llegaron a la sede del evento de la mano y pasaron toda la fiesta juntos. La nueva pareja dio de que hablar por primera vez en enero cuando Dua llegó a la afterparty en Londres del nuevo filme del actor, “Masters of the Air”, y posteriormente en una sushi date en West Hollywood donde la cantante fue vista con las ballerinas de red de Alaïa, jeans en tono claro y una t-shirt blanca. A partir de ahí, la pareja se ha visto discretamente en eventos similares. Definitivamente, ¡nos encantan juntos!

