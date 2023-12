Alejandra Espinoza se despide del rubio platino con este nuevo look

Primero nos sorprendió con un bob, luego pasó al corte pixie y después se atrevió con el rubio;Alejandra Espinoza nos ha dejado claro que es una chica que no teme probar diferentes estilos, pasando de melenas XL a cortes tan atrevidos como audaces ¡y nos encanta! Después de ejercer como anfitriona en Premio Lo Nuestro y pasar una temporada con una melena rubia platinada -con la que también se veía muy guapa-, la mamá de Matteo volvió a sus inicios con su nuevo hairstyle: una larga melena castaña.

©@alejandraespinoza



Alejandra Espinoza dice que “volvió a la normalidad” con su nuevo hairstyle

La modelo presumió de su nuevo look en las redes sociales al publicar una imagen en la que escribió: “En verdad sí que lo extrañaba #backtobasics gracias @antonystylist por regresarme a la normalidad”. Su regreso ‘a la normalidad’ fue tomado por muchos de sus seguidores como una brisa fresca, pero algunos manifestaron que la prefieren rubia, aunque otros bromearon con que se vería hermosa incluso sin cabello ¡y estamos de acuerdo!

De melena XL a un dramático pixie cut

©@alejandraespinoza



La actriz lució un corte bob con ondas casi deshechas en junio de 2019

En menos de un año, la también actriz ha pasado por innumerables cortes de cabello, pero sin duda el más arriesgado han sido el corte pixie con el que sorprendió en julio de 2019. “Every short hair has a long story (cada cabello corto tiene una larga historia)”, fue el texto que acompañó el selfie con el que reveló su nueva imagen, un look con el que le dio vida a la Dra. Sonia en Rubí.

©@alejandraespinoza



Alejandra le dio la bienvenida al corte pixie para su personaje en Rubí

Y justo cuando pensábamos que Alejandra Espinoza no podía hacer más para sorprendernos, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007 dejó a sus seguidores sin palabras con su nueva faceta como chica rubia. Desde entonces, la modelo de 32 años no ha hecho otra cosa más que jugar con las extensiones de cabello.

©@alejandra espinoza



Los últimos meses, Alejandra Espinoza ha llevado una melena rubia platinada

Ahora parece que ha regresado a su ‘zona de confort’, pero seguramente no pasará mucho tiempo hasta que vuelva a experimentar con otro hairstyle. ¿Con qué nos sorprenderá en el futuro?



Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.