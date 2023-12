El inusual ejercicio para conseguir las fabulosas piernas de Taylor Swift

Si en tu objetivo fitness se encuentra tener unas piernas hermosas y bien torneadas, no tienes por qué incorporar ejercicios únicamente con las máquinas del gimnasio. Te proponemos realizar la inusual rutina de Taylor Swift.

La multipremiada cantante estadounidense ha sido bendecida por la naturaleza con unas espigadas y monumentales piernas, sin embargo, conservarlas y tener la fuerza para su maratónicos tours requieren más que buena genética. Según contó a Health la entrenadora de celebs como Chrissy Teigen, Reese Witherspoon y Selena Gomez, Simone De La Rue, la intérprete realiza el froggy, una efectiva práctica que de inmediato te contamos.

©Getty Images



Taylor Swift muestra unas fuertes y trabajadas piernas

El Froggy sirve para fortalecer espalda, cadera, glúteos y muslos y se le llama así porque terminarás imitando los movimientos de las ancas de rana durante la ejecución de los movimientos.

Está compuesto por ejercicios que podrás seguir en casa, como siempre con el debido cuidado de las posturas y con la previa consulta médica. Para ello necesitarás tres elementos principalmente: una pelota de Pilates o dodge ball, un mat y la voluntad para ver resultado en pocas semanas.

©@bodybysimone



La entrenadora de las celebs recomienda el froggy para fortalecer glúteos, caderas y piernas

Para algunos el uso de la pelota es algo habitual, pero realizar las posiciones de rana con un poco de peso es lo que te hará tener unas piernas que valdrá la pena asegurar como lo hizo la cantante con las suyas.

Acuéstate boca abajo y flexiona las piernas hacia arriba, las rodillas deben apuntar a los lados. Verdaderamente sentirás que están en la posición de una rana. Ahora sostén la pelota con los talones, y levanta las rodillas del piso, lo más elevado que puedas sin provocar dolor. Baja nuevamente y vuelve a la posición inicial.

Durante la ejecución debes tener cruzado los brazos para que mantengas el apoyo en los codos y el torso.

©iStock



Esta es una de las posiciones de froggy que puedes realizar sin pelota o como posición inicial antes de usar el balón

Simone De La Rue, conocida por su famoso régimen fitness body by Simone, recomienda realizar tres series de quince repeticiones. Este ejercicio debes hacerlo tres veces a la semana, mantén tu rutina de cardio actual y en un mes deberías ver los estupendos resultados. Probablemente no podrás asegurar tus piernas por 40 millones de dólares como la intérprete de Me, pero podrás lucir unas estilizadas extremidades.

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.