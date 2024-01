Todo sobre Federico de Dinamarca, el futuro rey que dejó atrás su época rebelde

El pasado 31 de diciembre, la reina Margarita de Dinamarca sorprendió a todos al anunciar su abdicación al trono durante su tradicional discurso de Año Nuevo. La soberana, que ha reinado por casi 52 años, dio a conocer que el próximo 14 de enero dará un paso atrás para dejar a su hijo en su lugar. Bajo el nombre de Federico X, el príncipe heredero Federico se convertirá a sus 55 años en jefe de Estado, autoridad suprema de la Iglesia del Pueblo Danés y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Danesas.

El príncipe Federico de Dinamarca sucederá a su madre, la reina Margarita.

Federico, primogénito de la reina Margarita y del noble francés Henri Laborde de Monpezat (que tras su matrimonio pasó a convertirse en el príncipe Henrik de Dinamarca) nació el 26 del mes de mayo de 1968. Su destino estuvo marcado desde su nacimiento: algún día debía suceder a su madre.

Sin embargo, en su juventud tuvo su etapa rebelde, e incluso se dijo que oponía cierta resistencia a aquella responsabilidad que no había elegido. Federico protagonizó en los años 90 algunos momentos polémicos, muchos de ellos debido a relaciones amorosas que se consideraron no ideales para un heredero al trono. De hecho, por aquellas fechas, cuando el príncipe tenía veintitantos años, se madre decidió enviarlo a estudiar a Estados Unidos (a la prestigioso Universidad de Harvard), y según se dijo, fue con el fin de romper uno de aquellos noviazgos no aprobados.

Federico se resistió en su juventud a las tradiciones como miembro de la realeza.

No obstante, a su regreso a tierras danesas, Federico relación, sin embargo, al regresar Federico se enamoró de nuevo de una modelo. Y fue por aquel entonces que pronunció su famosa frase: “Es el corazón y no la tradición la que decide”. Pero al final, ganó el deber, y además de concluir sus estudios universitarios en Ciencias Políticas completó su formación militar, algo indispensable para cualquier futuro rey.

Y qué decir de su amor por la adrenalina. Amante de los deportes de riesgo y la aventura, en el 2000 Federico participó en una expedición de esquí de cuatro meses en Groenlandia, algo impensable para algunos miembros de otras casas reales dado el riesgo que supone. De hecho este tipo de actividades provocaron que el heredero al trono fuera hospitalizado en algunas ocasiones, además de que la prensa le atribuyera el sobrenombre de ‘el príncipe Turbo’.

“Vi mi vida apagarse, y que de pronto tendría que comportarme como un completo adulto. Fue muy incómodo. Sobre todo porque no había mucha gente que pudiera explicarme lo que eso suponía”, confesó Federico en un documental emitido en 2018 a propósito de sus 50 años al admitir lo aterradora que le resultó la idea de convertirse algún día en rey.

En swu juventud fue un hombre enamoradizo.

Finalmente, aquel enamoradizo príncipe en busca de identidad terminó por aceptar con orgullo y responsabilidad su destino. “Diría que tuve mucha suerte de gozar de grandes dosis de libertad, tanto interna como externamente. Me permitieron desarrollarme y vivir mis propias experiencias, y ha sido maravilloso. Eso no se puede comprar. Y se me permitió conservar mi curiosidad y desafiarme física y mentalmente. Es importante tener libertad para experimentar. Sin dármelas de hombre culto, haré referencia a una frase de Piet Hein (ingeniero y filósofo danés): Acordaos de amar, mientras oséis. Recordad vivir, mientras lo hagáis”, reflexionó Federico al hablar de su juventud durante la entrevista que concedió al cumplir los cuarenta años.

En 2004 se casó con Mary Donaldson, futura reina de Dinamarca.

Cabeza de una familia sólida

Federico dejó atrás aquella época de relaciones mediática y polémicas cuando conoció a Mary Donaldson, su esposa actual y futura reina de Dinamarca. Su noviazgo inició durante los Juegos Olímpicos de Sídney, en el año 2000. Ella, abogada de profesión, creció en la isla de Tasmania, contó en su momento que no sabía de dónde provenía Federico cuando lo conoció. Sin embargo, su conexión fue inmediata y entablaron una relación formal.

En 2004, tras cuatro años de noviazgo, el cual aparentemente tuvo el visto bueno de la reina Margarita, se casaron en la catedral de Copenhague. Fruto de su matrimonio, nacieron cuatro hijos. Su primogénito Christian, de 18 años, se convertirá en unos días en el siguiente en la línea de sucesión para ocupar el trono. Los tres menores son Isabella, de 16 años, y los gemelos Vincent y Josefina, que el 8 de enero cumplen 13 años.

Tiene cuatro hijos con Mary de Dinamarca.

