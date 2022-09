Joaquín de Dinamarca asegura que sus hijos están ‘tristes’, tras ser despojados de sus títulos

El príncipe Joaquín de Dinamarca se pronunció luego de que su madre, la reina Margarita, tomara la decisión de despojar a sus hijos de sus títulos como príncipes y princesa. En una declaración a Ekstra Bladet, el padre de los cuatro chicos dijo: “Todos estamos muy tristes. No es divertido ver a nuestros siendo tratados de esa manera. Ellos se encuentran en una situación que no entienden”.

El pasado miércoles 28 de septiembre, la Casa Real danesa anunció la decisión de cambiar los títulos de los hijos de Joaquín: el príncipe Nikolai, de 23 años, el príncipe Félix, de 20, el príncipe Henrik, de 13, y la princesa Athena, de 10. A partir del 1° de enero de 2023, sus títulos de príncipes y princesa será descontinuados y solo podrán usar los cargos de conde y condesa de Monpezat y serán tratados como sus excelencias.

©GettyImages



El príncipe Joaquín y su esposa con sus hijos y la reina Margarita

“Me avisaron con cinco días de anticipación”, le dijo Joaquín a Ekstra Bladet sobre la decisión de su madre. El príncipe danés compartió que en mayo se le presentó “un plan, que básicamente decía que cuando los niños cumplieran 25 años, sucedería”. Athena, su hija menor, cumple 11 años en enero. Joaquín comparte a Athena y Henrik con su segunda esposa, la princesa Marie.

En una entrevista con B.T., Joaquín admitió que no sabe por qué “se aceleró la decisión”. Él dijo (traducido al inglés): “Simplemente no lo sé. Originalmente pedí tiempo para pensar y dar mi opinión. Eso también se tendría en cuenta”. Según Joaquín, el plan original que se presentó “se llamaba 25 años”. “Pedí que me permitieran volver con mi propuesta. Y luego todo estuvo listo para este próximo Año Nuevo”, dijo.

Joaquín reveló que sus “hijos están tristes” tras la decisión. “Mis hijos no saben en qué creer. ¿Por qué se debe eliminar su identidad? ¿Por qué deben ser castigados de esa manera?”.

©GettyImages



Joaquín comparte a sus dos hijos mayores, Nikolai y Félex, con su exesposa, la condesa Alexandra

Luego de que la Casa Real danesa anunciara la decisión de la Reina, Alexandra, condesa de Frederiksborg y exesposa del príncipe Joaquín—con quien tiene a Nikolai y Félix— se pronunció al respecto y dijo al medio danés B.T., “Todos estamos confundidos por la decisión. Estamos tristes y en shock”. Alexandra agregó: “Esto viene como un rayo. Los niños se sienten marginados. No pueden entender por qué les están quitando su identidad”.

Aunque los títulos de príncipe y princesa de Nikolai, Félix, Henrik y Athena se suspenderán a partir del próximo año, los hijos de Joaquín mantendrán sus lugares en el orden de sucesión.

