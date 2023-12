El 14 de noviembre, el rey Carlos III celebró su cumpleaños 75 con una fiesta privada con amigos y familiares, la cual se realizó en Clarence House. De acuerdo con medios británicos como The Sunday Times, Harry habría declinado la invitación al cumpleaños de su padre. Sin embargo, un portavoz de los Sussex aclaró en el diario The Messenger que, por parte de la Casa Real no existió una invitación o contacto referente al evento. Este hecho ha dejado ver una vez más que la relación entre Harry y su padre se hizo distante y fría, luego de que en enero de 2023 publicara su libro de memorias.