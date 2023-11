¿El príncipe Harry está invitado al cumpleaños de su padre el rey Carlos III?

De acuerdo con diversos reportes, el príncipe Harry no estará presente en el cumpleaños 75 de su padre, el rey Carlos III. Un portavoz del duque de Sussex habló con The Messenger y dijo que no ha habido “ningún contacto referente a una invitación”.

El diario The Sunday Times informó anteriormente que Su Majestad celebrará su cumpleaños el 14 de noviembre con una fiesta con familiares y amigos cercanos en Clarence House. Dicho medio señaló que se “entendía” que el rey Carlos había invitado a Harry a la reunión, pero que el duque no “haría el viaje desde California”.

Sin embargo, un portavoz del duque de Sussex le dijo a The Messenger lo siguiente: “En respuesta a los titulares de los medios de comunicación del Reino Unido, no ha habido ningún contacto con respecto a una invitación al próximo cumpleaños de Su Majestad”, y agregó: “Es decepcionante que el Sunday Times haya informado erróneamente sobre esta historia. Mientras tanto, una fuente le dijo a The Messenger que el Palacio “nunca se acercó”.

©GettyImages



Un portavoz de Harry aseguró que el Palacio no se ha acercado al Duque para extenderle la invitación

Harry, quien renunció como miembro activo de la familia real en 2020, reside en Montecito, California con su esposa Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. El duque regresó a Reino Unido en mayo pasado para la coronación de su padre y nuevamente en septiembre para los premios WellChild.

Según The Sunday Times, Harry “rechazó la oferta de pasar un tiempo con su padre en Balmoral mientras visitaba el Reino Unido para un evento benéfico en el aniversario de la muerte de la reina Isabel” en septiembre.

En una entrevista que se emitió en enero, antes de la publicación de sus memorias Spare, Harry le reveló a Anderson Cooper que él y su padre no habían “hablado durante bastante tiempo”. Aunque no hablaban en ese momento, el duque admitió que espera tener una relación con su hermano y su padre. “Tengo muchas ganas de recuperar ese elemento familiar”, dijo. “Espero tener una relación con mi hermano. Espero tener una relación con mi padre y otros miembros de mi familia”.

El rey Carlos expresó su amor por su segundo hijo y su nuera Meghan el año pasado durante su primer discurso como monarca. En su discurso, el Rey dijo: “También quiero expresar mi amor por Harry y Meghan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero”.

