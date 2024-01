Los ‘looks’ de Lauren Sánchez durante su viaje por Europa

Hace unos días, Lauren Sánchez dedicó un post en su cuenta de Instagram en el que felicitó a su futuro marido –el millonario y creador de Amazon, Jeff Bezos– por llegar a los 60 años, y más tarde compartió que se encontraba en la Ciudad del Amor, sin embargo, esa parada por París solo fue un preámbulo de su aventura invernal por Europa, ya que tanto ella, como Bezos, fueron invitados a la semana de la moda de Milán.

La periodista y ex presentadora de noticias estuvo convocada al desfile de moda masculina de Dolce&Gabbana, donde, además de conocer la colección, sería la primera vez que vería a su hijo Nikko González desfilando de manera profesional, por lo que Lauren vivió unos días innolvidables y no dudó en demostrar lo fan que es de esta casa italiana, con los looks que utilizó para las distintas actividades.

Los looks de Lauren Sánchez en Milan Fashion Week:

A su llegada, siempre del brazo de su amado Jeff, Lauren lució un conjunto muy favorecedor y hasta conservador que consistió en una minifalda con llamativas flores negras que combinó con un top interior –también negro– y una camisa blanca con muy buena estructura.

Las piernas las cubrió con medias oscuras y utilizó unos delicados tacones de una sola tira al frente, sin embargo, nuestra pieza favorita fue el saco de esmoquin blanco con solapas negras que armonizó muy bien con todo el atuendo. Esto sumado a unos cuantos diamantes y lentes XXL.

Para la noche, lista para la fiesta de la casa italiana, la también filántropa lució realmente espectacular con un vestido con transparencias de encaje. Se trata de un long lace corset dress negro que se ajustó muy bien a su figura.

Lauren cubrió el sensual atuendo con un saco de lana de doble botonadura pero con una imponente flor en la solapa izquierda que puso sobre sus hombros. En cuanto a los zapatos, la elección fueron unos sencillos tacones de una sola tira y de joyería, la guapa latina utilizó el mismo collar que tenía en la tarde, pero ahora lo dejó más largo.

Pero estos nos fueron los únicos outfits de la guapa estadounidense, ya que para la celebración de cumpleaños de su prometido un total look negro fue el atuendo elegido, también con la firma de Dolce&Gabbana. Esta pieza de cuello alto, muy ajustada al cuerpo y de encaje fue ideal para una buena noche de fiesta.

Lo que más llamó la atención de la fotografía en la que Lauren deseó felicidades al cumpleañero fue lo que parece un nuevo beauty look con flequillo enmarcando su rostro, cambio de look realizado por Pete Burkill, hair stylist que ha trabajado para Katy Perry y Millie Bobby Brown, entre otras celebs.

Vídeo Relacionado: Estas zapatillas también funcionan como una impresora de tinta tradicional. Loading the player...